В московском метро появится разметка для соблюдения дистанции

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В столичном метрополитене появится более 110 тыс. предупреждающих стикеров и более 20 тыс. погонных метров полос, которые обозначат рекомендуемую дистанцию между пассажирами. Об этом сообщает пресс-служба московской подземки.

Разметка появится возле касс, на платформах наиболее востребованных станций и в вагонах метро и МЦК. Эти меры принимаются для снижения распространения коронавирусной инфекции.

«Для обозначения безопасной дистанции предупреждающая напольная разметка появится вдоль платформ по обоим направлениям движения поездов мосметро, а на МЦК — на каждой второй платформенной колонне», — говорится в сообщении.

В вагонах поездов на кресла наклеят круглые стикеры через одно сидение, чтобы люди понимали, как соблюдать безопасное расстояние во время эпидемии.