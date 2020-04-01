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Пандемия коронавируса ,  
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В московском метро появится разметка для соблюдения дистанции

Фото: Андрей Любимов / РБК

В столичном метрополитене появится более 110 тыс. предупреждающих стикеров и более 20 тыс. погонных метров полос, которые обозначат рекомендуемую дистанцию между пассажирами. Об этом сообщает пресс-служба московской подземки.

Разметка появится возле касс, на платформах наиболее востребованных станций и в вагонах метро и МЦК. Эти меры принимаются для снижения распространения коронавирусной инфекции.

«Для обозначения безопасной дистанции предупреждающая напольная разметка появится вдоль платформ по обоим направлениям движения поездов мосметро, а на МЦК — на каждой второй платформенной колонне», — говорится в сообщении.

В вагонах поездов на кресла наклеят круглые стикеры через одно сидение, чтобы люди понимали, как соблюдать безопасное расстояние во время эпидемии.

В пресс-службе метрополитена напомнили, что каждые полтора часа дезинфицируют все элементы, с которыми контактируют пассажиры. Автоматы по продаже билетов обеззараживают каждый час, а поезда очищают с помощью ультрафиолета.

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Источник: JHU,
Роспотребнадзор, mos.ru
Источник: JHU, Роспотребнадзор, mos.ru
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Теги: Москва, метро, коронавирус
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