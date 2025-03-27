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Военная операция на Украине ,  
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В Россию вернутся еще 25 вывезенных на Украину курян

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Военная операция на Украине
До этого с Украины были возвращены 79 курян. После возвращения еще 25 в Сумах останутся 47 человек — украинская сторона утверждает, что на них не оформлены документы на пересечение границы, но они собраны, сказала Москалькова
Фото: Юрий Конопатов / NEWS.ru / Global Look Press
Фото: Юрий Конопатов / NEWS.ru / Global Look Press

28 марта в Россию должны вернуться 25 жителей Курской области, которые были вывезены на Украину, сообщила «Интерфаксу» уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова.

«Завтра мы надеемся забрать жителей Курской области, вывезенных украинскими военными в Сумы. Всего их осталось 72 человека, но завтра удастся забрать только 25 курян», — сказала омбудсмен.

По ее словам, сложности с вывозом остальных связаны с украинской стороной, которая утверждает, что на людей не оформлены документы для пересечения границы. Москалькова сказала, что все документы собраны и направлены Киеву, с родственниками всех 72 человек поддерживают связь.

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Фото:Вячеслав Ратинский / Reuters

До этого курян с Украины возвращали дважды: в ноябре — 46 человек, в начале марта — 33. Среди них были 16 детей, инвалиды, много пожилых людей — одной из женщин в мае исполнится 90 лет. Маршрут пролегал транзитом через Белоруссию. Исходя из данных Москальковой, всего в Сумах оказался 151 курянин.

Людей вывезли с территорий Курской области, которые были оккупированы ВСУ после 6 августа прошлого года. В основном украинские силы заняли населенные пункты Суджанского района, в том числе и город Суджа. Город вернулся под контроль России 13 марта.

С тех пор, как сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн, 25 марта, из приграничья были эвакуированы 606 мирных жителей, из них 16 детей. В январе Хинштейн заявил, что в полицию с августа 2024-го поступило почти 1,2 тыс. заявлений о пропаже местных жителей в приграничной зоне.

Москалькова в конце января рассказала, что, общаясь с вывезенными в Сумы людьми, узнала разные истории, в том числе о том, что украинские военнослужащие приносили жителям еду, «делились последним» и «спасали от наемников, с которыми они пришли».

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