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Военная операция на Украине ,  
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Курянка рассказала СК, как ВСУ передумали увозить на Украину местных

Жительница Курской области рассказала СК о попытках ВСУ увезти местных жителей
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Вячеслав Ратинский / Reuters
Фото: Вячеслав Ратинский / Reuters

Бойцы Вооруженных сил Украины намеревались вывезти в свою страну жителей российской Курской области, рассказала в своих показаниях следователям Следственного комитета курянка. Видео допроса опубликовало «РИА Новости».

«Сначала они хотели нас отправить на Украину», — рассказала она. «Но что-то там у них поменялось, что-то там им по рации говорили, они были взволнованы, чем-то они были напуганы, расстроены, что-то их беспокоило», — добавила женщина.

В результате в пригнанные для жителей Курской области машины украинские военные стали грузить своих раненых, а местных жителей ВСУ посадили в какую-то «расстрелянную машину», после чего они смогли уехать и эвакуироваться.

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Фото:John Moore / Getty Images

С 6 августа в Курской области идут бои с Вооруженными силами Украины.

В области введен режим ЧС федерального уровня, там также объявлен режим контртеррористической операции. В нескольких приграничных районах объявили эвакуацию, оттуда уехали уже более 130 тыс. человек.

Теги
Курская область мирный житель ВСУ показания
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