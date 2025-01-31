Москалькова призвала видеть в Украине не только «империю зла»
Среди украинских солдат есть разные люди, в том числе и те, кто помогал жителям Курской области на занятых ВСУ территориях, заявила российский омбудсмен Татьяна Москалькова.
«Я работая, <...> возвращая курских жителей, которых с территорий оккупированных украинские военные вывезли в Сумы <...> [жители] рассказывали разные истории, и как украинские военнослужащие приносили им еду и делились последним. Мы не должны расчеловечиваться и видеть в них только «империю зла». Они разные. И как они спасали от наемников, с которыми они пришли, потому что у тех нет ничего святого», — сказала она.
Москалькова добавила, что такие украинские военные тоже православные, за «их души и духовность» нужно побороться.
В конце ноября 2024-го в Россию по итогам договоренностей с Украиной вернулись 46 курян, в том числе 12 детей.
В декабре омбудсмен сообщила, что стала известна судьба еще ряда пропавших жителей Курской области, были установлены адреса их родственников на Украине, но более о возвращении курян не сообщалось.
12 декабря Москалькова рассказала, что обратилась к украинской стороне с просьбой организовать гуманитарный коридор для оставшихся на занятых ВСУ территориях. По ее словам, находящиеся там люди, «как правило», живут в подвалах, целенаправленного подвоза гуманитарной помощи там нет, как и отопления.
Омбудсмен подчеркнула, что у российской стороны «есть понимание», сколько примерно мирных граждан проживает на захваченных территориях и в каких населенных пунктах они находятся.
9 января Москалькова опубликовала список разыскиваемых жителей Курской области, в нем было более 500 человек. Родственники пропавших раскритиковали тех, кто составлял документ, из-за неточностей. Омбудсмен отметила, что список «далеко не исчерпывающий» и был составлен на основе направленных в ее адрес заявлений «в том виде, в котором они поступили», другие органы также ведут сбор информации, например УМВД по Курской области.
На следующий день врио главы региона Александр Хинштейн сообщил, что в полицию с августа 2024 года, когда начались бои в Курской области, по 10 января поступило почти 1,2 тыс. заявлений о пропаже местных жителей.
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