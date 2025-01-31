Москалькова призвала видеть в Украине не только «империю зла»

Омбудсмен рассказала, что некоторые бойцы ВСУ помогали едой курянам, оказавшимся на оккупированных территориях, спасали их от наемников. Украинские военные «разные», отметила Москалькова, россиянам не нужно «расчеловечиваться»

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Среди украинских солдат есть разные люди, в том числе и те, кто помогал жителям Курской области на занятых ВСУ территориях, заявила российский омбудсмен Татьяна Москалькова.

«Я работая, <...> возвращая курских жителей, которых с территорий оккупированных украинские военные вывезли в Сумы <...> [жители] рассказывали разные истории, и как украинские военнослужащие приносили им еду и делились последним. Мы не должны расчеловечиваться и видеть в них только «империю зла». Они разные. И как они спасали от наемников, с которыми они пришли, потому что у тех нет ничего святого», — сказала она.

Москалькова добавила, что такие украинские военные тоже православные, за «их души и духовность» нужно побороться.

В конце ноября 2024-го в Россию по итогам договоренностей с Украиной вернулись 46 курян, в том числе 12 детей.

В декабре омбудсмен сообщила, что стала известна судьба еще ряда пропавших жителей Курской области, были установлены адреса их родственников на Украине, но более о возвращении курян не сообщалось.

12 декабря Москалькова рассказала, что обратилась к украинской стороне с просьбой организовать гуманитарный коридор для оставшихся на занятых ВСУ территориях. По ее словам, находящиеся там люди, «как правило», живут в подвалах, целенаправленного подвоза гуманитарной помощи там нет, как и отопления.

Омбудсмен подчеркнула, что у российской стороны «есть понимание», сколько примерно мирных граждан проживает на захваченных территориях и в каких населенных пунктах они находятся.

9 января Москалькова опубликовала список разыскиваемых жителей Курской области, в нем было более 500 человек. Родственники пропавших раскритиковали тех, кто составлял документ, из-за неточностей. Омбудсмен отметила, что список «далеко не исчерпывающий» и был составлен на основе направленных в ее адрес заявлений «в том виде, в котором они поступили», другие органы также ведут сбор информации, например УМВД по Курской области.

На следующий день врио главы региона Александр Хинштейн сообщил, что в полицию с августа 2024 года, когда начались бои в Курской области, по 10 января поступило почти 1,2 тыс. заявлений о пропаже местных жителей.