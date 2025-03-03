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Военная операция на Украине ,  
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33 жителя Курской области вернулись с Украины

Сюжет
Военная операция на Украине
Среди вернувшихся в основном пожилые люди, одной из женщин скоро исполнится 90 лет, а также четверо детей, одной девочке около двух лет. В ноябре с Украины вернулись 46 вывезенных туда с подконтрольной ВСУ территории курян

33 жителя Курской области вернулись с Украины
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С территории Украины через Белоруссию вернулись 33 жителя Курской области, сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн.

«Среди жителей, которых удалось вернуть, много пожилых людей, одной из женщин в мае исполнится 90 (!) лет. Есть и дети: двое школьников, двое малышей — самой маленькой девочке чуть меньше двух лет. Есть инвалиды», — рассказал он.

Девять курян, которым требуется экстренная госпитализация, доставят в курские больницы, за ними направлены кареты скорой помощи. Омбудсмен Татьяна Москалькова отметила, что этих людей немедленно направят в медучреждения, а остальные «смогут отдохнуть и переночевать по пути домой, а завтра уже будут с теми, кто их ждал сильнее всего на свете».

Хинштейн сообщил, что лично намерен встретить всех вернувшихся. Он пообещал, что их обеспечат одеждой, средствами гигиены, техникой — мобильные телефоны дают уже сейчас, чтобы люди могли связаться с родными. Также курянам помогут оформить положенные выплаты, в том числе и недавно введенную ежемесячную в 65 тыс. руб.

В возвращении жителей области содействовал Красный Крест.

Москалькова попросила Украину о гуманитарном коридоре в Курской области
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Эвакуация жителей из города Рыльска, Курская область, август 2024 года

С 6 августа прошлого года, когда ВСУ прорвали границу в Курской области, это второй случай возвращения курян, вывезенных из подконтрольных Украине населенных пунктов в Сумскую область. В конце ноября 2024-го в Россию вернулись 46 человек, в том числе 12 детей.

В феврале Москалькова сообщила, что с Украиной и Международным комитетом Красного Креста ведется работа по вопросу возможного открытия гуманитарного коридора с находящейся под контролем ВСУ территории в Курской области для эвакуации мирных жителей. 20 февраля Генштаб сообщал, что под контролем ВСУ остается примерно 35% от изначально захваченной ими земли (было 1268 кв. км). Российские военные освободили свыше 800 кв. км.

Москалькова в конце января рассказала, что общаясь с вывезенными в Сумы людьми, узнала разные истории, в том числе когда украинские военнослужащие приносили жителям еду, «делились последним» и «спасали от наемников, с которыми они пришли».

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Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Александр Хинштейн Курская область Украина Татьяна Москалькова
Александр Хинштейн фото

Александр Хинштейн

политик, врио губернатора Курской области
26 октября 1974 года
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