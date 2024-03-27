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Теракт в «Крокус Сити Холле» ,  
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В Госдуму внесут закон об обязательном страховании ТЦ

Журавлев: в Госдуму внесут закон об обязательном страховании собственниками ТЦ
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Теракт в «Крокус Сити Холле»
В Госдуму в ближайшее время внесут законопроект об обязательном страховании объектов массового скопления людей, в том числе ТЦ. В случае его отсутствия юрлицам может грозить штраф до 200 тыс. руб.
Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС
Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

В ближайшее время в Госдуму внесут законопроект об обязательном страховании собственниками объектов массового скопления людей, включая кафе, торговые центры и рестораны, в случае неисполнения юридическому лицу грозит штраф до 200 тыс. руб. Об этом сообщил ТАСС вице-спикер Совета Федерации и разработчик инициативы Николай Журавлев. Также он предлагает в качестве наказания предусмотреть административное приостановление деятельности объекта на срок от 30 до 60 суток.

«Неисполнение требования по страхованию, на наш взгляд, должно влечь соответствующую административную ответственность наряду с другими нарушениями требований обеспечения безопасности таких объектов», — заявил Журавлев.

Законопроект предлагает обязать собственников здания заключать договор страхования, который сможет покрыть компенсацию за вред, причиненный жизни, здоровью или имуществу гражданина в результате чрезвычайной ситуации (ЧС).

В случае гибели гражданина на территории соответствующего объекта объем компенсации составит 2 млн руб. Если будет причинен вред здоровью, то размер выплат определит правительство исходя из характера и степени повреждений, но он не должен превышать 2 млн руб.

Если вред имуществу будет причинен в результате пожара, то размер компенсации будет рассчитываться в соответствии с гражданским законодательством. После выплаты компенсации можно будет потребовать возмещения убытков от виновника возникновения ЧС.

Вечером 22 марта вооруженные лица напали на собравшихся в «Крокус Сити Холле» перед концертом группы «Пикник». Они открыли огонь по людям и подожгли здание. По последним данным, жертвами теракта стали 140 человек. 80 пострадавших остаются в больницах.

Вчера МЧС опубликовало предварительный список погибших при теракте. В нем 120 имен.

На следующий день после теракта директор ФСБ Александр Бортников доложил президенту Владимиру Путину о задержании 11 человек, в том числе четырех непосредственных участников атаки. Последних суд арестовал 24 марта, им грозит наказание вплоть до пожизненного заключения.

Страховщиком сгоревшего «Крокус Сити Холла» является компания «Ингосстрах». Компания сообщила, что ввела упрощенное урегулирование убытков для клиентов, чье здоровье или имущество пострадало в результате нападения террористов.

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Теги
Георгий Смирнов
Совет Федерации компенсации страхование
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