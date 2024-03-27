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Теракт в «Крокус Сити Холле» ,  
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Задержанного за пост о «Крокусе» арестовали по делу о хулиганстве

Задержанного за пост о «Крокусе» Конашенока арестовали по делу о хулиганстве
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Теракт в «Крокус Сити Холле»

Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга арестовал на 14 суток Николая Конашенока, супруга экс-главы «Новой Голландии» Роксаны Шатуновской, за мелкое хулиганство. Об этом сообщила руководитель объединенной пресс-службы судов города Дарья Лебедева в своем телеграм-канале.

Конашенока привлекли в ответственности по ч.1 ст.20.1 КоАП. Его задержали и доставили в отдел полиции вечером 25 марта. По словам Лебедевой, Конашенок «вел себя неадекватно, кричал, размахивал руками, выражался грубой, нецензурной бранью». «Фигурант совершил мелкое хулиганство, нарушил общественный порядок», — написала она.

По данным «Фонтанки», на Конашенока также завели уголовное дело по статье об оправдании терроризма (ч.2 ст. 205.2 УК, максимальное наказание — семь лет лишения свободы). Поводом стали две публикации в соцсетях, в которых он высказался о теракте в «Крокус Сити Холле». В одной из них он задался вопросом, почему был атакован «Крокус», а не Кремль».

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Конашенока задержали 25 марта в аэропорту Пулково. В МВД рассказали, что он собирался покинуть Россию. «Фонтанка» пишет, что Конашенок пытался вылететь в Ереван.

Супруга Конашенока 25 марта заявила об уходе с поста директора общественного пространства «Новая Голландия» в Петербурге. Шатуновская подчеркнула, что не может занимать должность и исполнять обязанности в связи с тем, что член ее семьи позволил себе «чудовищные, несовместимые с человечностью высказывания».

Теги
Санкт-Петербург суд арест мелкое хулиганство
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