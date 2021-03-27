С России введут обязательную для работы электронную регистрацию мигрантов

Регистрироваться в специальных реестрах обяжут и иностранцев, и трудоустраивающих их работодателях. В противном случае они не смогут осуществлять трудовую деятельность

Фото: Артем Геодакян / ТАСС

Иностранные граждане, которые приезжают в Россию для работы, будут должны зарегистрироваться в специально созданном электронном реестре. Об этом ТАСС сообщили в МВД.

Электронная регистрация для мигрантов будет обязательным условием для их трудоустройства. Кроме того, зарегистрироваться в специальном реестре обяжут и работодателей иностранцев.

«Иностранные граждане смогут трудиться, а работодатели, заказчики работ или услуг привлекать иностранных работников при условии наличия записи в соответствующих реестрах», — подчеркнули в МВД.

В ведомстве пояснили, что сейчас прорабатывают соответствующий законопроект, который предусматривает введение двух электронных реестров для работников из-за рубежа и их работодателей. Документ обсуждается с экспертами и бизнес-сообществом.