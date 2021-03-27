Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 27 марта
USD ЦБ: 75,76 (-0,42) Инвестиции, 26 мар, 13:10
Курс евро на 27 марта
EUR ЦБ: 89,26 (-0,72) Инвестиции, 26 мар, 13:10
В Колумбии под завалом на шахте оказались 15 горняков Общество, 06:35 Во Владимирской области задержали подозреваемого в убийстве подростка Общество, 06:14 С России введут обязательную для работы электронную регистрацию мигрантов Общество, 06:06 Кинотеатры попросили Собянина увеличить лимит по зрителям Общество, 05:29 Украинцы начали лечиться от коронавируса препаратом для скота Общество, 05:27 Какие эксклюзивные покупки позволяют себе люди с большими возможностями РБК и Башня Федерация, 05:12 WSJ назвала возможную дату освобождения Суэцкого канала Общество, 04:50 Песков назвал сроки подачи декларации о доходах Путина Общество, 04:32 Как российские фигуристки сотворили историю на ЧМ. Фоторепортаж Спорт, 04:22  Байден заявил о собственной теории происхождения коронавируса Общество, 04:05 США обвинили Китай в бойкоте западных брендов из-за уйгуров Политика, 03:46 Эксперты оценили в $230 млрд убытки от блокировки Суэцкого канала Экономика, 03:23 В КНДР назвали запуск ракет в сторону Японского моря самообороной Политика, 03:12 Трусова выразила недовольство прокатами на ЧМ словами «баллы не важны» Спорт, 03:05
Общество ,  
0 

С России введут обязательную для работы электронную регистрацию мигрантов

Регистрироваться в специальных реестрах обяжут и иностранцев, и трудоустраивающих их работодателях. В противном случае они не смогут осуществлять трудовую деятельность
Фото: Артем Геодакян / ТАСС
Фото: Артем Геодакян / ТАСС

Иностранные граждане, которые приезжают в Россию для работы, будут должны зарегистрироваться в специально созданном электронном реестре. Об этом ТАСС сообщили в МВД.

Электронная регистрация для мигрантов будет обязательным условием для их трудоустройства. Кроме того, зарегистрироваться в специальном реестре обяжут и работодателей иностранцев.

«Иностранные граждане смогут трудиться, а работодатели, заказчики работ или услуг привлекать иностранных работников при условии наличия записи в соответствующих реестрах», — подчеркнули в МВД.

В ведомстве пояснили, что сейчас прорабатывают соответствующий законопроект, который предусматривает введение двух электронных реестров для работников из-за рубежа и их работодателей. Документ обсуждается с экспертами и бизнес-сообществом.

В МВД сообщили о росте числа преступлений среди мигрантов
Общество

В МВД отметили, что законопроект не предусматривает создание трудовых бирж мигрантов, выдачу им медицинских полисов и льготы для работодателей, трудоустраивающих иностранцев. «Данные вопросы не относятся к компетенции министерства», — пояснили в ведомстве.

1 февраля правительство внесло в Госдуму законопроект, предусматривающий обязательный биометрический и медицинский контроль для всех мигрантов, прибывающих в Россию из стран с безвизовым режимом, прежде всего из Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

Читайте на РБК Pro
Как правильно вести себя на допросе у следователя: семь вредных мифов Байден обещал $2 трлн на «зеленую» энергетику. Какие акции ждет взлет? Обязательная маркировка становится все масштабнее: планы на 2021 год Какие навыки в резюме отпугнут работодателя

Песков заявил об обсуждении в кабмине вопроса упрощения въезда мигрантам
Экономика
Фото:Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Проходить биометрию и медосмотр должны будут иностранцы, которые въезжают в страну более чем на три месяца. Авторы документа отмечали, что из-за неполного контроля за здоровьем мигрантов увеличивается риск завоза на территорию России инфекционных заболеваний. Биометрические данные же помогут правоохранительным органам при розыске преступников.

В сентябре МВД в рамках реформы миграционного законодательства предлагало у всех иностранцев, находящихся в России более месяца, собирать отпечатки пальцев.

Автор
Михаил Котляр Михаил Котляр
мигранты реестр Россия МВД работа
Материалы по теме
Минсельхоз попросил пустить в Россию мигрантов для сезонных работ в поле
Бизнес
Правительство предложило обязать мигрантов из ЕАЭС сдавать биометрию
Общество
Путин поручил оформить вступление России в организацию по миграции
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter