Песков заявил об обсуждении в кабмине вопроса упрощения въезда мигрантам

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Тему упрощения въезда мигрантов в Россию активно обсуждают в правительстве, она актуальна не только в сфере агропромышленного комплекса. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Эта тема поднималась и в строительном комплексе, где не хватает рабочих рук, и продолжает подниматься. Поэтому да, это тема, которая сейчас активно обсуждается в правительстве», — отметил он. Таким образом Песков прокомментировал просьбу Минсельхоза о послаблении в вопросе трудовой миграции.

Ранее РБК писал, что первый замминистра сельского хозяйства Джамбулат Хатуов попросил вице-премьера Викторию Абрамченко посодействовать привлечению иностранных рабочих в отечественный агропром. Хатуов пояснил, что у них, в отличии от местных жителей, нежелающих работать в поле, есть необходимый опыт, знания и навыки. Минсельхоз уточнил, что о том же просили ряд представителей регионов и отраслевого сообщества.

Предложения отрасли Минсельхоз направил в Минтруд для проработки. Вице-премьер, в свою очередь, поручила Минсельхозу, Минтруду и МВД проработать вопрос о привлечении иностранных рабочих для проведения сезонных работ в сельском хозяйстве в 2021 году.