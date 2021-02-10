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Экономика ,  
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Песков заявил об обсуждении в кабмине вопроса упрощения въезда мигрантам

Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»
Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Тему упрощения въезда мигрантов в Россию активно обсуждают в правительстве, она актуальна не только в сфере агропромышленного комплекса. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Эта тема поднималась и в строительном комплексе, где не хватает рабочих рук, и продолжает подниматься. Поэтому да, это тема, которая сейчас активно обсуждается в правительстве», — отметил он. Таким образом Песков прокомментировал просьбу Минсельхоза о послаблении в вопросе трудовой миграции.

Минсельхоз попросил пустить в Россию мигрантов для сезонных работ в поле
Бизнес
Фото:Сергей Мальгавко / ТАСС

Ранее РБК писал, что первый замминистра сельского хозяйства Джамбулат Хатуов попросил вице-премьера Викторию Абрамченко посодействовать привлечению иностранных рабочих в отечественный агропром. Хатуов пояснил, что у них, в отличии от местных жителей, нежелающих работать в поле, есть необходимый опыт, знания и навыки. Минсельхоз уточнил, что о том же просили ряд представителей регионов и отраслевого сообщества.

Предложения отрасли Минсельхоз направил в Минтруд для проработки. Вице-премьер, в свою очередь, поручила Минсельхозу, Минтруду и МВД проработать вопрос о привлечении иностранных рабочих для проведения сезонных работ в сельском хозяйстве в 2021 году.

Россия ограничила въезд иностранных граждан из-за угрозы коронавируса в марте 2020-го. В РАНХиГС предупреждали, что это остановит потоки трудовой миграции и создаст риски для сельского хозяйства. По оценкам РАНХиГС, в российском агропроме может быть задействовано до 500 тыс. иностранцев.

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