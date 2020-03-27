Суд отменил досрочное освобождение экс-директора ФСИН Реймера

Реймер должен был выйти на свободу после отбытия половины срока, но после жалобы прокуратуры это решение суд отменил

После апелляции прокуратуры суд отказал экс-директору Федеральной службы исполнения наказаний Александру Реймеру в условно-досрочном освобождении. Об этом сообщили РБК в пресс-службе Калининградского областного суда

Защита Реймера подавала ходатайство об освобождении по УДО в Центральный районный суд Калининграда. 20 февраля он освободил экс-главу ФСИН от отбывания оставшейся части наказания. Прокуратура направила апелляцию на это решение 27 февраля.

«Калининградский областной суд, рассмотрев представление прокурора и жалобу потерпевшего, постановление суда первой инстанции отменил, отказав Реймеру А.А. в условно-досрочном освобождении», — сообщили в суде.

Реймер успел отбыть четыре года из назначенных ему в 2017 году восьми. Экс-главу ФСИН арестовали в марте 2015 года. Реймера обвинили в хищении средств, выделенных на закупку электронных браслетов, которые используются при домашнем аресте. Махинации с использованием фирм-однодневок для обналичивания денег, полученных при продаже устройств слежения по завышенной цене, нанесли бюджету ущерб в 2,7 млрд руб., настаивало обвинение.

Бывшего руководителя ФСИН, не признавшего свою вину, лишили звания генерала, а после освобождения ему запрещено работать на госслужбе в течение двух лет.