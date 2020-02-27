Прокуратура обжаловала условно-досрочное освобождение экс-главы ФСИН

Александр Реймер (Фото: Михаил Джапаридзе / ТАСС)

Прокуратура Калининградской области обжаловала постановление суда об условно-досрочном освобождении бывшего руководителя Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Александра Реймера, сообщается на сайте ведомства.

До рассмотрения жалобы экс-глава ФСИН будет находиться в колонии.

О том, что суд в Калининграде удовлетворил ходатайство Реймера об условно-досрочном освобождении, стало известно 25 февраля.

Экс-главу ФСИН арестовали в марте 2015 года. Реймера обвинили в хищении средств, выделенных на закупку электронных браслетов, которые используются при домашнем аресте. Махинации с использованием фирм-однодневок для обналичивания денег, полученных при продаже устройств слежения по завышенной цене, нанесли бюджету ущерб в 2,7 млрд руб.