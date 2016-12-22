ФСИН разрешили взыскать с ее экс-главы Реймера более 2 млрд руб.

Замоскворецкий суд Москвы полностью удовлетворил иск Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) о взыскании более 2,2 млрд руб. с ее экс-главы Александра Реймера, сообщила РБК пресс-секретарь суда Эмилия Хиль.
«Исковые требования ФСИН были полностью удовлетворены. Сумма взыскания — 2 млрд 248 млн 971 тыс. руб. в солидарном порядке», — сказала она.
Ведомство подало иск в Замоскворецкий суд Москвы в июне 2018 года. Ответчиками выступали Реймер и другие фигуранты дела о махинациях при госзакупках: экс-замдиректора ФСИН Николай Криволапов, экс-директор ФГУП «Центр информационно-технического обеспечения и связи ФСИН» Виктор Определенов и бизнесмен Николай Мартынов.
В июне 2017 года Реймера по обвинению в мошенничестве при закупке электронных браслетов для приговоренных к домашнему аресту приговорили к восьми годам колонии и штрафу 800 тыс. руб., Криволапова — к пяти годам колонии и штрафу в 600 тыс. руб., Определенова — к шести годам колонии и штрафу 700 тыс. руб. В ноябре 2017 года Мосгорсуд отменил штраф Реймеру без изменения сроков наказания.