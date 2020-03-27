Общество , 27 мар, 14:00
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«Яндекс.Карты» зафиксировали снижение пробок на дорогах в Москве
На текущей неделе уровень пробок в Москве только один раз поднимался выше шести баллов, выяснили аналитики «Яндекс.Карт». Исследование поступило в РБК.
«Для сравнения: в предыдущие две недели не было ни одного рабочего дня без хотя бы семибалльных пробок», — говорится в сообщении.
При этом в первой половине прошлой недели дороги были загружены больше обычного.
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