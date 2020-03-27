«Яндекс.Карты» зафиксировали снижение пробок на дорогах в Москве

Фото: Олег Яковлев / РБК

На текущей неделе уровень пробок в Москве только один раз поднимался выше шести баллов, выяснили аналитики «Яндекс.Карт». Исследование поступило в РБК.

«Для сравнения: в предыдущие две недели не было ни одного рабочего дня без хотя бы семибалльных пробок», — говорится в сообщении.

При этом в первой половине прошлой недели дороги были загружены больше обычного.

Материал дополняется