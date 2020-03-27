Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Зеленая экономикаЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Зеленая экономика
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 27 марта
USD ЦБ: 78,72 (+0,93) Quote, 26 мар, 12:58
Курс евро на 27 марта
EUR ЦБ: 85,96 (+1,82) Quote, 26 мар, 12:58
Первый замглавы Минобрнауки Трубников покинет свой пост Общество, 13:15 Mastercard предложила банкам обслуживать карты с истекшим сроком действия Финансы, 13:13 Оперштаб опроверг сообщения о спецпропусках для экстренных служб Москвы Общество, 13:06 Как доказать, что коронавирус помешал компании исполнить обязательства Pro, 13:04 ЦИК назвал условие назначения новой даты голосования по Конституции Политика, 13:01 ФСБ заявила о предотвращении теракта в Краснодаре Общество, 13:00 Роспотребнадзор назвал долю заражений коронавирусом внутри страны Общество, 12:59 Как модные образы звезд привлекают внимание к мировым проблемам Стиль, 12:55 Баскетбольная Единая лига ВТБ объявила о досрочном завершении сезона Спорт, 12:54 17 целей «зеленой» экономики и устойчивого развития Зеленая экономика, 12:43  У сотрудника «Северстали» заподозрили коронавирус Общество, 12:39 Зебру на Abbey Road наконец покрасили: это позволил карантин Стиль, 12:35 Мясо из пробирки, вторая зеленая революция и еще 8 технологий агропрома РБК и Россельхозбанк, 12:30 Сможем ли мы это купить. О чем рассказывает выставка «Прохожий» Стиль, 12:30
Пандемия коронавируса ,  
0 

Роспотребнадзор назвал долю заражений коронавирусом внутри страны

Доля не завозных, а внутренних случаев заражения коронавирусом в России достигла 20%, заявила Анна Попова. Премьер Михаил Мишустин призвал граждан отменить все поездки, кроме экстренных, и строго соблюдать карантин
Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

Каждый пятый случай заражения коронавирусной инфекцией в России не связан с выездом за границу, инфицирования произошло внутри страны после контактов с уже заболевшими. Об этом, как передает ТАСС, заявила на заседании президиума координационного совета по борьбе коронавирусом глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«Хочу обратить внимание на то, что из общего количества выявленных инфицированных 20% — это люди, которых мы выявили как контактных, они не выезжали», — сказал Попова.

По данным на пятницу, 27 марта, число зараженных новым коронавирусом в России превысило тысячу человек, за сутки инфекция была выявлена у 196 человек в 16 регионах России.

Коронавирус
Россия Москва Мир
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
Источник: JHU,
Роспотребнадзор, mos.ru
Источник: JHU, Роспотребнадзор, mos.ru
Читать подробнее

Автор: Владислав Гордеев
Теги: Роспотребнадзор, Михаил Мишустин, коронавирус
Материалы по теме
Мишустин заявил о штрафах для «демонстрирующих легкомыслие» к карантину
Общество
Число зараженных коронавирусом в мире превысило 500 тыс. человек
Общество
Общее число зараженных коронавирусом в России превысило 1 тыс. человек
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter