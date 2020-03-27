Роспотребнадзор назвал долю заражений коронавирусом внутри страны

Доля не завозных, а внутренних случаев заражения коронавирусом в России достигла 20%, заявила Анна Попова. Премьер Михаил Мишустин призвал граждан отменить все поездки, кроме экстренных, и строго соблюдать карантин

Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

Каждый пятый случай заражения коронавирусной инфекцией в России не связан с выездом за границу, инфицирования произошло внутри страны после контактов с уже заболевшими. Об этом, как передает ТАСС, заявила на заседании президиума координационного совета по борьбе коронавирусом глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«Хочу обратить внимание на то, что из общего количества выявленных инфицированных 20% — это люди, которых мы выявили как контактных, они не выезжали», — сказал Попова.

По данным на пятницу, 27 марта, число зараженных новым коронавирусом в России превысило тысячу человек, за сутки инфекция была выявлена у 196 человек в 16 регионах России.