Власти Москвы рассмотрят вопрос продления выходной недели из-за вируса

Решение примут по итогам нерабочей недели, сообщила заммэра столицы Анастасия Ракова. Оно будет зависеть от развития в столице ситуации с коронавирусом, уточнил она

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Вопрос о необходимости продления нерабочих дней будет рассмотрен в конце следующей недели. Об этом сообщила заммэра столицы Анастасия Ракова в эфире телеканала «Россия 1».

Она отметила, что на данный момент нерабочей объявлена только неделя по 5 апреля. «В конце следующей недели в зависимости от развития ситуации с коронавирусом будут приняты адекватные меры», — уточнила она.

25 марта президент России Владимир Путин подписал указ о нерабочей неделе с 30 марта по 3 апреля в целях борьбы с распространением коронавируса. Согласно документу, все дни недели объявлены выходными, но с сохранением заработной платы.

При этом на работу придется выйти сотрудникам органов власти, банков, медицинских и аптечных организаций, а также сотрудникам предприятий в сфере обеспечения продуктами питания и неотложных работ.