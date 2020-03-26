Власти Москвы рассмотрят вопрос продления выходной недели из-за вируса
Вопрос о необходимости продления нерабочих дней будет рассмотрен в конце следующей недели. Об этом сообщила заммэра столицы Анастасия Ракова в эфире телеканала «Россия 1».
Она отметила, что на данный момент нерабочей объявлена только неделя по 5 апреля. «В конце следующей недели в зависимости от развития ситуации с коронавирусом будут приняты адекватные меры», — уточнила она.
25 марта президент России Владимир Путин подписал указ о нерабочей неделе с 30 марта по 3 апреля в целях борьбы с распространением коронавируса. Согласно документу, все дни недели объявлены выходными, но с сохранением заработной платы.
При этом на работу придется выйти сотрудникам органов власти, банков, медицинских и аптечных организаций, а также сотрудникам предприятий в сфере обеспечения продуктами питания и неотложных работ.