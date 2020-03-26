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Пандемия коронавируса ,  
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Власти Москвы рассмотрят вопрос продления выходной недели из-за вируса

Решение примут по итогам нерабочей недели, сообщила заммэра столицы Анастасия Ракова. Оно будет зависеть от развития в столице ситуации с коронавирусом, уточнил она
Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Вопрос о необходимости продления нерабочих дней будет рассмотрен в конце следующей недели. Об этом сообщила заммэра столицы Анастасия Ракова в эфире телеканала «Россия 1».

Она отметила, что на данный момент нерабочей объявлена только неделя по 5 апреля. «В конце следующей недели в зависимости от развития ситуации с коронавирусом будут приняты адекватные меры», — уточнила она.

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25 марта президент России Владимир Путин подписал указ о нерабочей неделе с 30 марта по 3 апреля в целях борьбы с распространением коронавируса. Согласно документу, все дни недели объявлены выходными, но с сохранением заработной платы.

При этом на работу придется выйти сотрудникам органов власти, банков, медицинских и аптечных организаций, а также сотрудникам предприятий в сфере обеспечения продуктами питания и неотложных работ.

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Как именно московские власти будут решать вопрос о продлении нерабочей недели, Ракова не уточнила. Согласно Трудовому кодексу (ТК), перенос установленных законом выходных дней может быть осуществлен постановлением правительства либо федеральным законом.

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По последним данным, в России число подтвержденных случаев коронавируса составляет 840 человек. Наибольшая часть из них (546) была выявлена в Москве.

В столице запустили девять лабораторий для проведения тестирований на коронавирус, сообщили в оперативном штабе Москвы. «На сегодняшний день мы проводим около 4 тыс. исследований в сутки в столичных лабораториях. В течение ближайшей недели планируем увеличить мощности до 13 тыс. исследований в сутки», — заявила Ракова.

Автор: Анастасия Батманова
Теги: работа, коронавирус
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