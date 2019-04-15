Мировые продажи предметов роскоши увеличились почти на 11%

Мировой рынок люксовых товаров показывает рост, но дорогие бренды вынуждены искать точки взаимодействия с «новым» покупателем. Россия остается в числе самых важных рынков в этом секторе

Фото: John Taggart / Bloomberg

Мировой рынок предметов роскоши растет, несмотря на замедление экономики на основных рынках, включая Китай, Евросоюз и США. Такие выводы содержатся в ежегодном отчете Deloitte Global Powers of Luxury Goods (есть в распоряжении РБК). Рейтинг составляется на основе данных о выручке предыдущего финансового года (2017-го, завершился в июне 2018-го). Минимальный порог вхождения в Global Powers of Retailing в текущем отчете составил $218 млн, что на $7 млн выше показателя прошлого года. Аналитики зафиксировали рост продаж на основных рынках, ведущей страной — продавцом люксовых брендов остается Италия, а лидером по росту продаж оказалась Франция.

Совокупная выручка крупнейших ретейлеров за указанный период увеличилась на 10,8% к предыдущему году, до $247 млрд. Это выше среднегодовых темпов роста продаж в 2015–2017 годах (5,3%). Средняя рентабельность по чистой прибыли 100 крупнейших компаний — 9,8%. Из общего объема продаж почти половина (48,2%) пришлась на топ-10.​ Тройка лидеров по объемам продаж в 2017 году осталась неизменной — это LVMH Moët Hennessy-Louis Vuitton SE (с выручкой $28 млрд), The Estée Lauder Companies ($13,68 млрд) и Compagnie Financière Richemont ($12,82 млрд). В пятерке крупнейших игроков произошли изменения: рост продаж владельца Gucci компании Kering на 27,5% позволил ему обогнать итальянскую Luxottica и занять четвертую позицию. В первой десятке появилась Chanel, которой досталось шестое место — компания впервые опубликовала финансовые результаты.

Видео: РБК

Российский рынок товаров роскоши в последние несколько лет демонстрирует устойчивый рост, ожидается, что в 2019–2022 годах он продолжится, считает директор группы по обслуживанию розничной и оптовой торговли и дистрибуции Deloitte Оксана Кожина. В своем исследовании аналитики Deloitte отмечают, что продажи сосредоточены в Москве: на столицу приходится 70% всех реализуемых в стране товаров высокой ценовой категории. По мнению Кожиной, ​другие крупные города России также обладают потенциалом роста, а одним из наиболее перспективных она ожидаемо назвала Санкт-Петербург.

По данным Fashion Consulting Group (FCG), по итогам 2018 года рынок люксовых товаров в России вырос впервые за несколько лет: в 2014–2017 годах на люксовый сегмент приходилось 10% от российского fashion-рынка. По словам генерального директора FCG Анны Лебсак-Клейманс, во время экономической стагнации «люкс» проявил себя как наиболее устойчивый сегмент российского fashion-рынка. По итогам 2018 года он показал прирост около 5% в рублевом эквиваленте, что увеличило его долю в общей структуре с 10 до 11%, отмечает эксперт. Это частично связано с инфляционными процессами и изменениями курса рубля, повлекшими за собой увеличение розничных цен, объяснила она. В то время как игроки среднего сегмента стараются демпфировать влияние инфляции на цены, люксовые бренды корректируют розничные расценки гораздо более свободно, потому что их клиенты менее чувствительны к росту цен, говорит эксперт. При сохранении тенденции люксовый рынок продолжит постепенно наращивать свою долю и в следующем году, прогнозирует она.