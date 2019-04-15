Мировые продажи предметов роскоши увеличились почти на 11%

Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Премия РБК 2018Здоровье
...
USD Бирж. 64,22 -0,13 EUR Бирж. 72,69 -0,01 Brent 71,33 -0,29% USD Нал. 64,74 63,92 EUR Нал. 73,23 72,34 USD ЦБ 64,52 +0,12 EUR ЦБ 72,84 +0,18 EUR/USD 1,1319 +0,0025 BTC/USD Бирж. 5 183,50 -10,80 IMOEX 2 567,25 +0,29% RTSI 1 259,40 +0,48% DJIA 26 412,30 +1,03% Nasdaq 7 984,16 +0,46%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Премия РБК 2018
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
3M $220 (+1,27%) прогноз Credit Suisse к 03.01.20 Купить
Chevron $146 (+21,6%) прогноз Morgan Stanley к 01.04.20 Купить
Costco $270 (+11,72%) прогноз UBS к 08.03.20 Купить
Campbell Soup $33 (-16,69%) прогноз UBS к 16.11.19 Купить
Норникель ₽16 903,48 (+17,24%) прогноз Sberbank Investment Research к 20.03.20 Купить
3M $220 (+1,27%) прогноз Credit Suisse к 03.01.20 Купить
Chevron $146 (+21,6%) прогноз Morgan Stanley к 01.04.20 Купить
Costco $270 (+11,72%) прогноз UBS к 08.03.20 Купить
Campbell Soup $33 (-16,69%) прогноз UBS к 16.11.19 Купить
Норникель ₽16 903,48 (+17,24%) прогноз Sberbank Investment Research к 20.03.20 Купить
Лента новостей
Курс доллара на 13 апреля
USD ЦБ: 64,52 (+0,12) Quote, 12 апр, 12:19
Курс евро на 13 апреля
EUR ЦБ: 72,84 (+0,18) Quote, 12 апр, 12:19
В московском метро объяснили причину сбоя на фиолетовой ветке Общество, 11:45 СК возбудил дело после аварии с автобусом с детьми под Тулой Общество, 11:42 Полегче, Google: что такое цифровой колониализм и чем он опасен Партнерский материал, 11:40 Суд отложил рассмотрение дела «Седьмой студии» Общество, 11:37 Что купить: самые модные сумки этой весны Спецпроект РБК PINK, 11:32 Адвокат заявил о нежелании ФСИН отпустить Караулову по УДО Общество, 11:29 В Париже при взрыве в квартире пострадали два человека Общество, 11:26 Банки обяжут объяснять застройщикам отказ в заемных деньгах Финансы, 11:20 Жан-Пьер Шевенман — РБК+: «Не в интересах ЕС отвернуться от России» Партнерский материал, 11:17 В нескольких российских городах прошла волна сообщений о минировании Общество, 11:16 Акции «Мостотреста» выросли на фоне возможной продажи доли в компании ВЭБ Финансы, 11:12 «ПСЖ» впервые за 18 лет пропустил пять голов в чемпионате Франции Спорт, 11:07 Распознай самого себя: как стартап из Чили меняет ретейл с помощью селфи Pro, 11:04 Мировые продажи предметов роскоши увеличились почти на 11% Бизнес, 11:00
Бизнес ,  
0 
Мировые продажи предметов роскоши увеличились почти на 11%
Мировой рынок люксовых товаров показывает рост, но дорогие бренды вынуждены искать точки взаимодействия с «новым» покупателем. Россия остается в числе самых важных рынков в этом секторе
Фото: John Taggart / Bloomberg

Мировой рынок предметов роскоши растет, несмотря на замедление экономики на основных рынках, включая Китай, Евросоюз и США. Такие выводы содержатся в ежегодном отчете Deloitte Global Powers of Luxury Goods (есть в распоряжении РБК). Рейтинг составляется на основе данных о выручке предыдущего финансового года (2017-го, завершился в июне 2018-го). Минимальный порог вхождения в Global Powers of Retailing в текущем отчете составил $218 млн, что на $7 млн выше показателя прошлого года. Аналитики зафиксировали рост продаж на основных рынках, ведущей страной — продавцом люксовых брендов остается Италия, а лидером по росту продаж оказалась Франция.

Совокупная выручка крупнейших ретейлеров за указанный период увеличилась на 10,8% к предыдущему году, до $247 млрд. Это выше среднегодовых темпов роста продаж в 2015–2017 годах (5,3%). Средняя рентабельность по чистой прибыли 100 крупнейших компаний — 9,8%. Из общего объема продаж почти половина (48,2%) пришлась на топ-10.​ Тройка лидеров по объемам продаж в 2017 году осталась неизменной — это LVMH Moët Hennessy-Louis Vuitton SE (с выручкой $28 млрд), The Estée Lauder Companies ($13,68 млрд) и Compagnie Financière Richemont ($12,82 млрд). В пятерке крупнейших игроков произошли изменения: рост продаж владельца Gucci компании Kering на 27,5% позволил ему обогнать итальянскую Luxottica и занять четвертую позицию. В первой десятке появилась Chanel, которой досталось шестое место — компания впервые опубликовала финансовые результаты.

Видео: РБК

Российский рынок товаров роскоши в последние несколько лет демонстрирует устойчивый рост, ожидается, что в 2019–2022 годах он продолжится, считает директор группы по обслуживанию розничной и оптовой торговли и дистрибуции Deloitte Оксана Кожина. В своем исследовании аналитики Deloitte отмечают, что продажи сосредоточены в Москве: на столицу приходится 70% всех реализуемых в стране товаров высокой ценовой категории. По мнению Кожиной, ​другие крупные города России также обладают потенциалом роста, а одним из наиболее перспективных она ожидаемо назвала Санкт-Петербург.

По данным Fashion Consulting Group (FCG), по итогам 2018 года рынок люксовых товаров в России вырос впервые за несколько лет: в 2014–2017 годах на люксовый сегмент приходилось 10% от российского fashion-рынка. По словам генерального директора FCG Анны Лебсак-Клейманс, во время экономической стагнации «люкс» проявил себя как наиболее устойчивый сегмент российского fashion-рынка. По итогам 2018 года он показал прирост около 5% в рублевом эквиваленте, что увеличило его долю в общей структуре с 10 до 11%, отмечает эксперт. Это частично связано с инфляционными процессами и изменениями курса рубля, повлекшими за собой увеличение розничных цен, объяснила она. В то время как игроки среднего сегмента стараются демпфировать влияние инфляции на цены, люксовые бренды корректируют розничные расценки гораздо более свободно, потому что их клиенты менее чувствительны к росту цен, говорит эксперт. При сохранении тенденции люксовый рынок продолжит постепенно наращивать свою долю и в следующем году, прогнозирует она.

Что еще произошло с рынком предметов роскоши — в материале «​РБК Pro».

Автор: Ольга Дубравицкая
Материалы по теме
Год без роскоши: почему снизились продажи люкса в России
Бизнес
Модная аномалия: почему в России растут продажи Chanel и Dior
Бизнес
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter