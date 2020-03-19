Эксперты оценили потери индустрии люкса от коронавируса

Игроки мировой индустрии роскоши потеряют около €70-90 млрд в продажах, оценили эксперты. Только в Китае невостребованными окажется 10-15 млн единиц люксовых товаров. Восстановиться рынок сможет только в 2021 году.

Фото: Zuma / ТАСС

Игроки мирового рынка в сегменте персональных люксовых товаров потеряют около €70-90 млрд в продажах, следует из заключения аналитиков (есть в распоряжении РБК) Boston Consulting Group (BCG) в партнерстве с Altagamma и AB Bernstein.



Ранее, BCG оценивала сегмент персональных люксовых товаров (включает одежду, сумки, обувь, часы и украшения) по итогам 2019-го в €350 млрд. Эксперты не раскрывали свой прогноз по сегменту на 2020 год. Весь глобальный рынок товаров класса люкс (включает также продажи автомобилей, туристических и ресторанных услуг, вина, яхт, предметов искусства и др.) в 2018 году BCG оценивала в €920 млрд и прогнозировала, что к 2025 году он может вырасти до €1,3 трлн евро.



Делая новую оценку, эксперты BCG опросили руководителей и финансовых директоров компаний индустрии роскоши, чтобы понять — как игроки реагируют на кризис, создавшийся из-за пандемии коронавируса и какими для них могут быть экономические последствия.

Что показал опрос участников индустрии люкса

39% опрошенных топ-менеджеров ожидают негативного влияния на продажи и EBITDA компаний по всему миру, но преимущественно в Китае. Потери по операционной прибыли составят от €14 до 21 млрд;

Чуть менее половины респондентов (43%) уверены, что последствия коронавируса будут влиять на финансовые показатели компаний от трех до шести месяцев. 32% считают, что к «нормальным» продажам и показателю операционной прибыли они смогут вернуться только через 6-12 месяцев. Лишь 4% опрошенных директоров убеждены, что негативные последствия коронавируса будут сохраняться более года;

При этом никто из опрошенных не считает, что индустрия будет нести потери только в течение ближайшего месяца;

61% топ-менеджеров рассчитывают, что компании смогут вернуться к своим показателям выручки в «довирусные времена» в 2021 году;

Большинство опрошенных (36%) ожидают снижения EBITDA менее, чем на 5%. Снижение этого показателя на 5-15% и 15-30% ожидает равное количество участников рынка роскоши — по 29% опрошенных;

Игроки считают, что около 10-15 млн единиц люксовых товаров, произведенных для китайского рынка, не будут проданы.

«Общий подход компаний эксперты описывают словами «надеемся на лучшее, но готовимся к худшему», — отмечает партнер в московском офисе BCG Максим Бахтин.