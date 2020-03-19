Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
ФутурологияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Футурология
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 19 марта
USD ЦБ: 77,21 (+3,32) Quote, 18 мар, 12:23
Курс евро на 19 марта
EUR ЦБ: 84,89 (+2,58) Quote, 18 мар, 12:23
Режим повышенной готовности в Москве. Фоторепортаж Общество, 12:40  Силуанов назвал коронавирус угрозой сильнее падения цен на нефть Экономика, 12:38 Акции нефтяных компаний подскочили на фоне дорожающей нефти Quote, 12:31 МСП Банк профинансировал цифровое агропредприятие в Бурятии Пресс-релиз, 12:30 «Полюс» попросил Мишустина упростить импорт тестов на коронавирус Бизнес, 12:29 Интервью Леонида Федуна о нефтяной «войне на истощение». Полная версия Бизнес, 12:26 Эксперты оценили потери индустрии люкса от коронавируса Бизнес, 12:19 Как пандемия отразится на мировом рынке роскоши Pro, 12:19 В Петербурге с подозрением на коронавирус госпитализировали 19 детей Общество, 12:13 Российские индексы ускорили рост почти до 5% Quote, 12:10 Похороны Эдуарда Лимонова пройдут на Троекуровском кладбище Общество, 12:09 COVID и Голиафы: 5 девайсов для борьбы с вирусом Стиль, 12:03 Федун предложил отменить финансовый фейр-плей из-за коронавируса Спорт, 12:00 Путин заявил о необходимости готовиться к любому сценарию с коронавирусом Общество, 11:59
Бизнес ,  
0 

Эксперты оценили потери индустрии люкса от коронавируса

Игроки мировой индустрии роскоши потеряют около €70-90 млрд в продажах, оценили эксперты. Только в Китае невостребованными окажется 10-15 млн единиц люксовых товаров. Восстановиться рынок сможет только в 2021 году.
Фото:  Zuma / ТАСС

Игроки мирового рынка в сегменте персональных люксовых товаров потеряют около €70-90 млрд в продажах, следует из заключения аналитиков (есть в распоряжении РБК) Boston Consulting Group (BCG) в партнерстве с Altagamma и AB Bernstein.

Ранее, BCG оценивала сегмент персональных люксовых товаров (включает одежду, сумки, обувь, часы и украшения) по итогам 2019-го в €350 млрд. Эксперты не раскрывали свой прогноз по сегменту на 2020 год. Весь глобальный рынок товаров класса люкс (включает также продажи автомобилей, туристических и ресторанных услуг, вина, яхт, предметов искусства и др.) в 2018 году BCG оценивала в €920 млрд и прогнозировала, что к 2025 году он может вырасти до €1,3 трлн евро.

Делая новую оценку, эксперты BCG опросили руководителей и финансовых директоров компаний индустрии роскоши, чтобы понять — как игроки реагируют на кризис, создавшийся из-за пандемии коронавируса и какими для них могут быть экономические последствия. 

Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 19 марта
Общество


«Общий подход компаний эксперты описывают словами «надеемся на лучшее, но готовимся к худшему», — отмечает партнер в московском офисе BCG Максим Бахтин.

Что показал опрос участников индустрии люкса

  • 39% опрошенных топ-менеджеров ожидают негативного влияния на продажи и EBITDA компаний по всему миру, но преимущественно в Китае. Потери по операционной прибыли составят от €14 до 21 млрд;
  • Чуть менее половины респондентов (43%) уверены, что последствия коронавируса будут влиять на финансовые показатели компаний от трех до шести месяцев. 32% считают, что к «нормальным» продажам и показателю операционной прибыли они смогут вернуться только через 6-12 месяцев. Лишь 4% опрошенных директоров убеждены, что негативные последствия коронавируса будут сохраняться более года;
  • При этом никто из опрошенных не считает, что индустрия будет нести потери только в течение ближайшего месяца;
  • 61% топ-менеджеров рассчитывают, что компании смогут вернуться к своим показателям выручки в «довирусные времена» в 2021 году;
  • Большинство опрошенных (36%) ожидают снижения EBITDA менее, чем на 5%. Снижение этого показателя на 5-15% и 15-30% ожидает равное количество участников рынка роскоши — по 29% опрошенных;
  • Игроки считают, что около 10-15 млн единиц люксовых товаров, произведенных для китайского рынка, не будут проданы.

Мишустин сообщил об отсутствии поводов для паники из-за коронавируса
Общество

Представители люксовых брендов, участвовавшие в опросе BCG и ее партнеров по исследованию, сообщили, что активно занимаются антикризисным реагированием, минимум половина опрошенных замедлили темпы развития сетей или временно полностью приостановили открытие новых точек, более 40% нарастили свои инвестиции в онлайн-продажи и перераспределили свои маркетинговые бюджеты.

«Россия не будет отличаться остального мира, не стоит ожидать восстановления продаж в 2020 году, как и весь мир, российский рынок будет нести потери», — убеждена эксперт по ретейлу и рынку товаров класса люкс Bain & Company Ирина Куликова. Негативно на потребительское поведение влияет также ослабление рубля. Хотя эксперт отмечает, что в отношении скорости распространения коронавируса Россия сегодня в более выгодной ситуации в сравнении с рядом европейских стран.

Как рынок люкса реагирует на эпидемии,в материале РБК ПРО.

Автор: Анна Левинская
Теги: люкс, ретейл, коронавирус, BCG
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter