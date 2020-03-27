Дворкович предложил правительству помощь «Сколково» в борьбе с вирусом

В «Сколково» создают тест, который за десять минут по капле крови определит, заразился ли человек коронавирусом. Кроме того, фонд предложил использовать систему распознавания лиц в метро для поиска нарушителей самоизоляции

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Фонд «Сколково» предложил российским властям помощь в борьбе с распространением нового коронавируса. 23 марта председатель фонда, бывший вице-премьер Аркадий Дворкович направил письмо премьер-министру Михаилу Мишустину (есть в распоряжении РБК), его подлинность подтвердил источник в фонде.

В письме Дворкович предлагает правительству разработки фонда и просит помочь с ускоренными разрешениями на проведение исследований в России для резидентов «Сколково», которые в том числе занимаются созданием тестов по выявлению коронавируса и препаратов против него.

В письме предлагается использовать ряд проектов фонда для борьбы с вирусом. Среди них:

компания DRD работает над созданием экспресс-теста по выявлению коронавируса. Чтобы ускорить процесс, фонд просит у правительства предоставить ей доступ к биоматериалам;

компания «Национальный БиоСервис» готова предоставить для разработчиков препарата собственный биобанк. Также ее библиотека по другим болезням может оказаться полезной для испытаний тест-систем на кросс-реактивность с прочими заболеваниями;

компания «Тион» подготовила решение по эффективной дезинфекции воздуха в помещениях, которое уже можно внедрять;

также в «Сколково» есть разработки противовирусных препаратов, которые могут быть эффективными против коронавируса;

система поддержки принятия врачебных решений Botki.AI на основе искусственного интеллекта может ускорить анализ рентгеновских снимков пациентов с подозрением на пневмонию, вызванную коронавирусом. Это позволит снять нагрузку с врачей-рентгенологов, считает Дворкович;

компания Data Matrix бесплатно предоставляет платформу для компаний — разработчиков препаратов против коронавируса;

Дворкович предложил также использовать применяемую в столичном метро систему распознавания лиц для поиска нарушителей режима самоизоляции;

фонд предложил правительству решения для организации дистанционного обучения и удаленной работы, в том числе для контроля действий сотрудников при переводе на удаленку;

робот-консультант, который может заменить сотрудников при общении с людьми в публичных местах.

«В настоящее время мы разрабатываем экспресс-тест, позволяющий по капле крови из пальца за десять минут определить наличие антител IgM и IgG к коронавирусу SARS-CoV-2. Готовый тест можно будет сделать в любом месте и без специального оборудования», — рассказал РБК гендиректор компании DRD Анжей Жимбиев.