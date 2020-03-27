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Дворкович предложил правительству помощь «Сколково» в борьбе с вирусом

В «Сколково» создают тест, который за десять минут по капле крови определит, заразился ли человек коронавирусом. Кроме того, фонд предложил использовать систему распознавания лиц в метро для поиска нарушителей самоизоляции
Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Фонд «Сколково» предложил российским властям помощь в борьбе с распространением нового коронавируса. 23 марта председатель фонда, бывший вице-премьер Аркадий Дворкович направил письмо премьер-министру Михаилу Мишустину (есть в распоряжении РБК), его подлинность подтвердил источник в фонде.

В письме Дворкович предлагает правительству разработки фонда и просит помочь с ускоренными разрешениями на проведение исследований в России для резидентов «Сколково», которые в том числе занимаются созданием тестов по выявлению коронавируса и препаратов против него.

В письме предлагается использовать ряд проектов фонда для борьбы с вирусом. Среди них:

  • компания DRD работает над созданием экспресс-теста по выявлению коронавируса. Чтобы ускорить процесс, фонд просит у правительства предоставить ей доступ к биоматериалам;
  • компания «Национальный БиоСервис» готова предоставить для разработчиков препарата собственный биобанк. Также ее библиотека по другим болезням может оказаться полезной для испытаний тест-систем на кросс-реактивность с прочими заболеваниями;
  • компания «Тион» подготовила решение по эффективной дезинфекции воздуха в помещениях, которое уже можно внедрять;
  • также в «Сколково» есть разработки противовирусных препаратов, которые могут быть эффективными против коронавируса;
  • система поддержки принятия врачебных решений Botki.AI на основе искусственного интеллекта может ускорить анализ рентгеновских снимков пациентов с подозрением на пневмонию, вызванную коронавирусом. Это позволит снять нагрузку с врачей-рентгенологов, считает Дворкович;
  • компания Data Matrix бесплатно предоставляет платформу для компаний — разработчиков препаратов против коронавируса;
  • Дворкович предложил также использовать применяемую в столичном метро систему распознавания лиц для поиска нарушителей режима самоизоляции;
  • фонд предложил правительству решения для организации дистанционного обучения и удаленной работы, в том числе для контроля действий сотрудников при переводе на удаленку;
  • робот-консультант, который может заменить сотрудников при общении с людьми в публичных местах.

«В настоящее время мы разрабатываем экспресс-тест, позволяющий по капле крови из пальца за десять минут определить наличие антител IgM и IgG к коронавирусу SARS-CoV-2. Готовый тест можно будет сделать в любом месте и без специального оборудования», — рассказал РБК гендиректор компании DRD Анжей Жимбиев.

По словам гендиректора компании «Интеллоджик» Сергея Сорокина, система Botkin.AI на основе искусственного интеллекта с высокой точностью может определить пневмонию по медицинским снимкам. «Компания уже запустила пилотные проекты в нескольких регионах. Для масштабирования проекта необходимо ускорить рассмотрение регистрационного досье в Росздравнадзоре, распространить опыт пилотных проектов на все регионы. Мы готовы в кратчайшие сроки масштабировать использование своей платформы и обеспечить доступ к ней во всех регионах России», — заявил он.

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Умерли
Источник: JHU,
Роспотребнадзор, mos.ru
Источник: JHU, Роспотребнадзор, mos.ru
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«Национальный БиоСервис», в частности, предоставляет «практически готовый инструмент» для быстрого реагирования на эпидемию, отметил РБК директор по развитию бизнеса компании Олег Гранстрем. «В частности, это создание клеточных моделей для изучения биологии вируса и эффекта разрабатываемых лекарств, платформа тканевых микрочипов для оценки безопасности терапевтических нейтрализующих антител, а также возможность быстрого создания платформы для объективной и стандартизованной оценки эффективности экспресс-тестов для диагностики COVID-19», — пояснил он.

По словам руководителя Федерального медико-биологического агентства Вероники Скворцовой, в России уже пройдена первая фаза разработки вакцины от нового коронавируса, а ее испытания будут завершены в июне. Для создания средств профилактики и диагностики коронавирусной инфекции власти выделили Роспотребнадзору 1,4 млрд руб.

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По данным Университета Джонса Хопкинса, от вызванных коронавирусом осложнений в мире умерли 24 тыс. человек, заразились им 531,7 тыс. В России число инфицированных увеличилось до 840.

Авторы: Кирилл Сироткин, Виктория Полякова
Теги: Аркадий Дворкович, «Сколково», коронавирус
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