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Apple $197 (+3,13%) прогноз Morgan Stanley к 30.01.20 Купить
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Минкультуры обязало Фонд кино распределять по датам российские кинохиты
Для Фонда кино это будет новая функция. Раньше вопросы об изменении дат релизов относились к компетенции Минкультуры

У Фонда кино появится новая функция — распределение потенциальных успешных российских фильмов по календарным датам. Об этом заявил на коллегии Минкультуры по итогам 2018 года глава ведомства Владимир Мединский.

«На нас часто обижаются, что мы влияем на даты выхода фильмов в прокат в интересах потенциально успешных российских фильмов. А в чьих еще интересах мы должны действовать? В интересах американских фильмов? Не будет этого», — сказал министр.

В то же время министр подчеркнул, что решать вопросы о расстановке фильмов по датам необходимо системно, с привлечение всех участников кинорынка, а не в формате скорой помощи.

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«Необходимо и маркетинговое планирование, и продуманное распределение потенциальных российских хитов по календарю. Раньше Фонд кино этим не занимался, а вот теперь вы обязаны этим заниматься», — сказал Мединский, обратившись к главе Фонда кино Вячеславу Тельнову, добавив, что речь в том числе идет о «правильном заполнении праздничных дат, каникул, долгих выходных».

Необходима проработка механизма, чтобы российские релизы равномерно распределялись по всему календарному году, сказал РБК исполнительный директор Вячеслав Тельнов, комментируя заявление министра. По словам Тельнова, один из главных вопросов — это летние релизы, которых сейчас очень мало.

«Будем обсуждать эти вопросы и с киносообществом, и с Минкультуры, так как именно оно выдает прокатное удостоверение», — констатировал глава Фонда кино.

Минкультуры чаще всего прибегает к раздвижке релизов, действуя в интересах российских лент. Так, в январе 2018 года ведомство за день до премьеры перенесло старт проката картины «Приключения Паддингтона 2». Решение объяснялось тем, что дата релиза совпала «с датой, зафиксированной в ранее выданном прокатном удостоверении на иной фильм». В том же году было перенесено начало проката мультфильма «Распрекрасный принц», так как оно совпало с премьерой российского «Садко».

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В марте этого года разгорелся скандал из-за двух анимационных фильмов — бельгийского «Королевский корги» и «Гурвинек. Волшебная игра», снятого в копродукции тремя странами — Россией, Чехией и Бельгией. Минкультуры предложило прокатчику «Королевского корги» — кинокомпании «Вольгафильм» — перенести дату релиза с 7 марта на 21 марта или 7 апреля. После чего крупнейшие киносети отказались показывать «Гурвинека».

В преддверии этих новогодних праздников даты не поделили российские продюсеры, запланировавшие сразу несколько крупных премьер, в том числе два фильма с участием Александра Петрова — «Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел» и «Т-34». В итоге участники кинорынка договорились о постановке фильмов на даты самостоятельно.

Автор: Мария Истомина
При участии: Анна Трунина
Теги: Владимир Мединский, Минкультуры России, Фонд кино
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