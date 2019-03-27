Минкультуры обязало Фонд кино распределять по датам российские кинохиты

Для Фонда кино это будет новая функция. Раньше вопросы об изменении дат релизов относились к компетенции Минкультуры

У Фонда кино появится новая функция — распределение потенциальных успешных российских фильмов по календарным датам. Об этом заявил на коллегии Минкультуры по итогам 2018 года глава ведомства Владимир Мединский.

«На нас часто обижаются, что мы влияем на даты выхода фильмов в прокат в интересах потенциально успешных российских фильмов. А в чьих еще интересах мы должны действовать? В интересах американских фильмов? Не будет этого», — сказал министр.

В то же время министр подчеркнул, что решать вопросы о расстановке фильмов по датам необходимо системно, с привлечение всех участников кинорынка, а не в формате скорой помощи.

«Необходимо и маркетинговое планирование, и продуманное распределение потенциальных российских хитов по календарю. Раньше Фонд кино этим не занимался, а вот теперь вы обязаны этим заниматься», — сказал Мединский, обратившись к главе Фонда кино Вячеславу Тельнову, добавив, что речь в том числе идет о «правильном заполнении праздничных дат, каникул, долгих выходных».