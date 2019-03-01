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ТМК ₽88,58 (+82,94%) прогноз ВТБ Капитал к 27.02.20 Купить
Tesla $450 (+51,64%) прогноз Jefferies к 07.12.19 Купить
Target $79 (+9,95%) прогноз Credit Suisse к 10.01.20 Купить
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Минкультуры предложило перенести премьеру фильма «Королевский корги»
Минкультуры предложило кинокомпании «Вольгафильм», прокатчику анимационной ленты «Королевский корги», перенести ее премьеру с 7 марта на другую. Ассоциация владельцев кинотеатров заявила о недопустимости «раздвижки релизов»
Фото: кинокомпания «Вольга»

Минкультуры направило прокатчику бельгийской анимационной ленты «Королевские корги» — компании «Вольгафильм» — письмо (есть в распоряжении РБК), в котором предлагает перенести премьеру фильма на другую дату: 21 марта, либо 4 апреля. Прокатчик планировал выпустить «Королевские корги» в прокат 7 марта, следует из данных, указанных на сайте «Вольгафильм»

В письме глава департамента кинематографии Минкультуры Ольга Любимова ссылается на постановление правительства № 143 от 27 февраля 2016 года. Этот документ регламентирует правила выдачи и отзыва прокатных удостоверений.

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В «Вольгафильм» отказались от комментариев. О письме Минкультуры, направленном дистрибутору, знает председатель совета Ассоциации владельцев кинотеатров Олег Березин. По его словам, ассоциация и крупнейшие киносети уже направили в Минкультуры свое заявление «о недопустимости раздвижек релизов». «Прокатчик своевременно направил в Минкультуры документы на получение прокатного удостоверения на указанную дату», — утверждает Березин.

РБК направил запрос в Минкультуры.

На 7 марта запланирована премьера другого мультфильма — «Гурвинек. Волшебная игра», снятый в копродукции тремя странами — Россией, Чехией и Бельгией, следует из данных единой федеральной информационной системы о кинопоказах. Дистрибутором картины является компания «Мульт в кино». Прокатное удостоверение лента получила еще в мае прошлого года, указано в реестре Минкультуры.

«Вольгафильм» планировала выпустить мультфильм в прокат на праздничной неделе, когда посещаемость кинотеатров резко возрастает. В 2018 году на неделе с 8 по 14 марта в кино побывали 5,3 млн человек, тогда как неделей ранее и неделей позже 3,9 млн и 3,2 млн человек соответственно, следует из данных Единой федеральной информационной автоматизированной системы сведений о показах фильмов в кинозалах.

Минкультуры в прошлом году дважды прибегало к «раздвижке релизов» «Вольгафильм». В первом случае это был детский фильм «Приключения Паддингтона-2», который дистрибьютор планировал выпустить в российском прокате 17 января. В мае Минкультуры уведомило «Вольгафильм» о том, что о дате премьеры мультфильма «Распрекрасный принц» (совместное производство Канады и США) компании придется договариваться с прокатчиком российской анимационной ленты «Садко». Выход обеих лент был запланирован на 24 мая.

Автор: Мария Истомина
Теги: Минкультуры, медвежонок Паддингтон, мультфильм
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