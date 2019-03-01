Минкультуры предложило перенести премьеру фильма «Королевский корги»

Минкультуры предложило кинокомпании «Вольгафильм», прокатчику анимационной ленты «Королевский корги», перенести ее премьеру с 7 марта на другую. Ассоциация владельцев кинотеатров заявила о недопустимости «раздвижки релизов»

Фото: кинокомпания «Вольга»

Минкультуры направило прокатчику бельгийской анимационной ленты «Королевские корги» — компании «Вольгафильм» — письмо (есть в распоряжении РБК), в котором предлагает перенести премьеру фильма на другую дату: 21 марта, либо 4 апреля. Прокатчик планировал выпустить «Королевские корги» в прокат 7 марта, следует из данных, указанных на сайте «Вольгафильм»

В письме глава департамента кинематографии Минкультуры Ольга Любимова ссылается на постановление правительства № 143 от 27 февраля 2016 года. Этот документ регламентирует правила выдачи и отзыва прокатных удостоверений.

В «Вольгафильм» отказались от комментариев. О письме Минкультуры, направленном дистрибутору, знает председатель совета Ассоциации владельцев кинотеатров Олег Березин. По его словам, ассоциация и крупнейшие киносети уже направили в Минкультуры свое заявление «о недопустимости раздвижек релизов». «Прокатчик своевременно направил в Минкультуры документы на получение прокатного удостоверения на указанную дату», — утверждает Березин.

РБК направил запрос в Минкультуры.