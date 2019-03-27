Шойгу заявил о планах создать армейскую киностудию

Минобороны России в ближайшее время планирует создать киностудию для съемок художественных фильмов, посвященных Вооруженным силам РФ. Об этом сообщил церемонии вручения премии ведомства в области культуры и искусства во вторник министр обороны России, генерал Сергей Шойгу, передает ТАСС.

«Мы буквально в ближайшее время начнем строить армейскую киностудию», — сказал министр.

По его словам, в России снимают много достойных картин, посвященных войне, однако фильмов о современной армии России недостаточно. Шойгу предложил добавить номинации в сфере кино и подумать над проведением фестиваля армейских фильмов.

Премия Минобороны России в области культуры и искусства была учреждена 21 Сергеем Шойгу ноября 2015 года. Она вручается военнослужащим и гражданским лицам за произведения и творческие проекты, способствующие военно-патриотическому воспитанию граждан страны, а также за значительный вклад в развитие культуры в Вооруженных силах страны. Премия присуждается по девяти номинациям.