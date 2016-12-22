ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2018Премия РБК СПб 2018C·News
Премия РБК 2018Здоровье
...
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 68,07 65,80 EUR Нал. 77,02 74,72 USD Бирж. 67,07 +0,86 EUR Бирж. 75,92 +0,52 USD ЦБ. 66,53 -0,10 EUR ЦБ. 75,75 -0,14 EUR/USD 1,13 -0,01 BTC/USD Бирж. 4069,20 -330,80 IMOEX 2392,50 -0,25% RTSI 1126,14 -1,33% Brent 58,64 -1,25% DJIA 25319,72 -0,07% Nasdaq 7281,59 +0,12%
Прокатчики и продюсеры согласовали новогодние кинорелизы без Минкультуры
Лента новостей
УЕФА открыл дело против «Спартака» из-за выбежавшего на поле фаната 19:55, Общество Прокатчики и продюсеры согласовали новогодние кинорелизы без Минкультуры 19:47, Бизнес В Белом доме опровергли планы Трампа переговорить с Путиным на G20 19:44, Политика Суд отклонил иск Касперского из-за запрета софта для госучреждений США 19:40, Политика За аварийное жилье и мусор будет отвечать бывший регулировщик тарифов 19:34, Бизнес Полный гид по уходу за зубами: самые важные вопросы 19:30, РБК и Philips Вуз без границ: как отечественные университеты выходят на внешний рынок 19:29, Партнерский материал Трамп и Путин не пожали друг другу руки в начале саммита G20 19:16, Политика Наука отдыха: как научиться расслабляться при нехватке времени 18:39, РБК, Jardin и Greenfield Осенью стоимость Bitcoin упала на 43% 18:32, Крипто IBU назвал имена подозреваемых в допинге российских биатлонистов 18:30, Спорт G7 приняла заявление по инциденту в Керченском проливе 18:26, Политика Лавров сказал «насильно мил не будешь» про срыв встречи Трампа и Путина 18:24, Политика Что думают о шипованой резине исполнители кинотрюков 18:17, РБК и Toyo ЦБ одобрил новый диапазон тарифов ОСАГО 18:12, Финансы Министр экономики Крыма и ее зам ушли в отставку 18:04, Политика Борисов анонсировал появление госпрограммы по диверсификации ОПК 17:53, Политика Не все подешевело: цена криптовалюты Theta Token выросла на 140% 17:48, Крипто Готовим правильный «Цезарь»: кейл, романо и ломтики жареного цыпленка 17:44, РБК и Белая Дача Путин подписал закон о бюджете на 2019–2021 годы 17:42, Экономика Российский лыжник сохранил лидерство в общем зачете Кубка мира 17:36, Спорт США, Канада и Мексика подписали сменившее NAFTA торговое соглашение 17:34, Политика Украина пожаловалась на Россию в ЕСПЧ из-за инцидента в Черном море 17:25, Политика Коттеджи или лофты: во сколько обойдется аренда на Новый год — 2019 17:21, Недвижимость Депутат предложила дать школьникам выбирать вид спорта на физкультуре 17:19, Общество Порошенко рассказал про «две плохие новости» для Путина 17:17, Политика Тест: чего вы не знали о российском хоккее 17:10, РБК и Mastercard Песков рассказал о формате встречи Путина и Трампа на саммите G20 17:02, Политика
Прокатчики и продюсеры согласовали новогодние кинорелизы без Минкультуры
Бизнес, 19:47
0
Прокатчики и продюсеры согласовали новогодние кинорелизы без Минкультуры
Кинопрокатчики и продюсеры без вмешательства Минкультуры договорились о выходе премьер в преддверии новогодних праздников. На этот раз проблемы возникли из-за двух российских фильмов с одним и тем же актером в главной роли
Фото: Станислав Красильников / ТАСС

Продюсеры и дистрибьюторы договорились о датах премьер на декабрь—январь, сообщила газета «Ведомости». ​Три собеседника РБК на кинорынке рассказали, что переносить премьеры пришлось из-за того, что на одну и ту же дату — четверг, 27 декабря, — претендовали сразу два российских фильма с Александром Петровым в главной роли. Речь идет о комедии «Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел» (по мотивам одноименного комедийного сериала на ТНТ) и военной драме «Т-34».

Продюсеры первой ленты — топ-менеджеры канала ТВ3 Валерий Федорович и Евгений Никишов, прокатчик — «Каропрокат». Создатели второго фильма — «Марс Медиа» и «Амедиа Продакшн», сопродюсер — гендиректор телеканала «Россия 1» Антон Златопольский, прокатчик — входящая в холдинг «Газпром-Медиа» кинокомпания «Централ Партнершип».

Последний уикенд года считается одним из самых кассовых: посещаемость кинотеатров в преддверии праздников традиционно высока, затем она поддерживается длинными выходными.

Высокий сезон

С 28 декабря 2017 года по 3 января 2018 года кинотеатры посетило 8 млн россиян, свидетельствуют данные Единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах. На предшествовавший кинонеделе, с 21 по 27 декабря 2017 года, было только 3,8 млн зрителей. В длинные новогодние выходные — с 4 по 10 января 2017 года — количество зрителей выросло уже до 9,7 млн человек, а на неделе с 11 по 17 января снизилось до 4,5 млн человек.

По данным издания «Кинобизнес сегодня», общие сборы с 1 по 31 января 2018 года составили 7,5 млрд руб., что на 72% больше, чем в декабре 2017 года (4,3 млрд руб.), и на 4% больше, чем в январе 2017-го. В первый месяц года россияне приобрели 30,223 млн билетов (на 71% больше, чем в декабре, и на 7% больше, чем в предыдущем январе).

В результате переговоров, рассказывают собеседники РБК, была достигнута договоренность, что предпремьерный показ «Т-34» состоится 27 декабря во всех кинозалах IMAX, а в массовый прокат лента выйдет 1 января 2019 года. Премьера же «Полицейского с Рублевки» перенесена на 20 декабря.

Президент «Каропроката» Алексей Рязанцев и гендиректор «Централ Партнершипа» Вадим Верещагин подтвердили РБК эту информацию. По словам Верещагина, это было сделано в интересах рынка и зрителей.

Премьерам российских фильмов не будут мешать голливудские блокбастеры, уточняют собеседники РБК. Чтобы не создавать препятствия «Полицейскому с Рублевки», прокат мультфильма «Гринч» (дистрибьютор — Universal Puctures International) начнется не 22 декабря, как изначально планировалось, а либо 13 декабря, либо 17 декабря. ​Другая громкая зарубежная премьера — «Мэрри Поппинс» (дистрибьютор — Walt Disney Studios Sony Pictures Releasing) — начнется, как и предполагалось, 3 января.

Минкультуры прибегло к «раздвижке релизов» из-за российского «Садко»
Технологии и медиа

РБК направил запросы в Universal Puctures International и Walt Disney Studios Sony Pictures Releasing.

Таким образом Минкультуры на эти новогодние праздники не придется прибегать к так называемой раздвижке релизов, когда чиновники переносят старт проката одной картины, как правило иностранной, чтобы одна не конкурировала с другой, к примеру, российской.

Автор: Мария Истомина.
Теги: кинопрокат , релиз
Главное
ЦБ одобрил новый диапазон тарифов ОСАГО Финансы
Материалы по теме
Битва «Трансформеров»: как Минкульт поменяет новогоднюю сетку кинотеатров Технологии и медиа
Фильм «Движение вверх» заработал в прокате 3 млрд руб. Технологии и медиа
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Пермь
Тюмень
Екатеринбург
Вологда
Красноярск
Ростов-на-Дону
Черноземье
Новосибирск
Калининград
Н.Новгород
Татарстан
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Скрыть баннеры
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter