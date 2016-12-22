Прокатчики и продюсеры согласовали новогодние кинорелизы без Минкультуры

Кинопрокатчики и продюсеры без вмешательства Минкультуры договорились о выходе премьер в преддверии новогодних праздников. На этот раз проблемы возникли из-за двух российских фильмов с одним и тем же актером в главной роли

Фото: Станислав Красильников / ТАСС

Продюсеры и дистрибьюторы договорились о датах премьер на декабрь—январь, сообщила газета «Ведомости». ​Три собеседника РБК на кинорынке рассказали, что переносить премьеры пришлось из-за того, что на одну и ту же дату — четверг, 27 декабря, — претендовали сразу два российских фильма с Александром Петровым в главной роли. Речь идет о комедии «Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел» (по мотивам одноименного комедийного сериала на ТНТ) и военной драме «Т-34».

Продюсеры первой ленты — топ-менеджеры канала ТВ3 Валерий Федорович и Евгений Никишов, прокатчик — «Каропрокат». Создатели второго фильма — «Марс Медиа» и «Амедиа Продакшн», сопродюсер — гендиректор телеканала «Россия 1» Антон Златопольский, прокатчик — входящая в холдинг «Газпром-Медиа» кинокомпания «Централ Партнершип».

Последний уикенд года считается одним из самых кассовых: посещаемость кинотеатров в преддверии праздников традиционно высока, затем она поддерживается длинными выходными.

Высокий сезон С 28 декабря 2017 года по 3 января 2018 года кинотеатры посетило 8 млн россиян, свидетельствуют данные Единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах. На предшествовавший кинонеделе, с 21 по 27 декабря 2017 года, было только 3,8 млн зрителей. В длинные новогодние выходные — с 4 по 10 января 2017 года — количество зрителей выросло уже до 9,7 млн человек, а на неделе с 11 по 17 января снизилось до 4,5 млн человек. По данным издания «Кинобизнес сегодня», общие сборы с 1 по 31 января 2018 года составили 7,5 млрд руб., что на 72% больше, чем в декабре 2017 года (4,3 млрд руб.), и на 4% больше, чем в январе 2017-го. В первый месяц года россияне приобрели 30,223 млн билетов (на 71% больше, чем в декабре, и на 7% больше, чем в предыдущем январе).

В результате переговоров, рассказывают собеседники РБК, была достигнута договоренность, что предпремьерный показ «Т-34» состоится 27 декабря во всех кинозалах IMAX, а в массовый прокат лента выйдет 1 января 2019 года. Премьера же «Полицейского с Рублевки» перенесена на 20 декабря.

Президент «Каропроката» Алексей Рязанцев и гендиректор «Централ Партнершипа» Вадим Верещагин подтвердили РБК эту информацию. По словам Верещагина, это было сделано в интересах рынка и зрителей.

Премьерам российских фильмов не будут мешать голливудские блокбастеры, уточняют собеседники РБК. Чтобы не создавать препятствия «Полицейскому с Рублевки», прокат мультфильма «Гринч» (дистрибьютор — Universal Puctures International) начнется не 22 декабря, как изначально планировалось, а либо 13 декабря, либо 17 декабря. ​Другая громкая зарубежная премьера — «Мэрри Поппинс» (дистрибьютор — Walt Disney Studios Sony Pictures Releasing) — начнется, как и предполагалось, 3 января.

РБК направил запросы в Universal Puctures International и Walt Disney Studios Sony Pictures Releasing.

Таким образом Минкультуры на эти новогодние праздники не придется прибегать к так называемой раздвижке релизов, когда чиновники переносят старт проката одной картины, как правило иностранной, чтобы одна не конкурировала с другой, к примеру, российской.