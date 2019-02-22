Путин решил каждый год повышать субсидии на кино на 1 млрд руб.

Путин решил каждый год повышать субсидии на кино на 1 млрд руб.

Президент России Владимир Путин поручил увеличивать субсидии на поддержку российских семейных и анимационных фильмов на 1 млрд руб. ежегодно. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Субсидии будут касаться производства и проката фильмов для детской и семейной аудитории, а также «уникальных авторских национальных анимационных фильмов ведущих российских режиссеров-мультипликаторов». Их начнут увеличивать с 2019 года.

Путин также поручил наделить Фонд кино функциями по поддержке этих картин. Доклад по этим вопросам должны предоставить президенту до 15 июня текущего года.

По данным исследования «Российская киноиндустрия — 2017», государство выделило 6 млрд руб. в качестве субсидий на кинопроизводство в 2017 году. Половина средств передавалась через фонд кино, другая — через Минкультуры напрямую.

В пресс-службе Минкультуры сообщили РБК, что в 2018 году министерство выделило на поддержку кино 3,992 млрд руб. на 85 игровых и 271 неигровой фильмы.