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Путин решил каждый год повышать субсидии на кино на 1 млрд руб.

Президент России Владимир Путин поручил увеличивать субсидии на поддержку российских семейных и анимационных фильмов на 1 млрд руб. ежегодно. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Субсидии будут касаться производства и проката фильмов для детской и семейной аудитории, а также «уникальных авторских национальных анимационных фильмов ведущих российских режиссеров-мультипликаторов». Их начнут увеличивать с 2019 года.

Путин также поручил наделить Фонд кино функциями по поддержке этих картин. Доклад по этим вопросам должны предоставить президенту до 15 июня текущего года.

По данным исследования «Российская киноиндустрия — 2017», государство выделило 6 млрд руб. в качестве субсидий на кинопроизводство в 2017 году. Половина средств передавалась через фонд кино, другая — через Минкультуры напрямую.

В пресс-службе Минкультуры сообщили РБК, что в 2018 году министерство выделило на поддержку кино 3,992 млрд руб. на 85 игровых и 271 неигровой фильмы.

Фонд кино предоставил субсидии на 4,345 млрд руб. При этом 39 картин уже сняли. Финансовую поддержку оказали еще 45 игровым фильмам. Отмечается, что кассовые сборы картин «Движение вверх», «Лед», «Тренер» и «Танки» составили 10,5 млрд руб., или 75,7% от сборов российских фильмов.

В ноябре 2018 года министр культуры Владимир Мединский заявил, что с 2020 года Фонд кино может увеличить объем госсубсидий за счет уменьшения помощи от Минкультуры.

Теги: Владимир Путин, Фонд кино, госсубсидии
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