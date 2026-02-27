 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
0

Задержали мэра города Бодайбо, оставшегося на три недели без тепла

Задержан глава города Бодайбо, где с конца января более сотни домов остались без отопления и воды из-за перемерзания водопровода. В Иркутской области из-за этого ввели режим ЧС. СК возбудил дело из-за низких температур в домах
Алексей Ботвин
Алексей Ботвин (Фото: администрация Бодайбинского городского поселения)

Главу Бодайбинского городского поселения Иркутской области Алексея Ботвина задержали, сообщают «РИА Новости» и «Вести Иркутск» со ссылкой на источники.

РБК обратился за комментарием в администрацию города Бодайбо, в Следственный комитет России, а также в пресс-службу администрации региона.

В конце января жители Бодайбо остались без тепла и воды из-за промерзания водопровода, в результате чего остановились четыре котельные. Без отопления и водоснабжения тогда остался 141 дом, где живут 1,3 тыс. человек, и две школы. 30 января региональное управление СК возбудило уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ст. 238 УК) из-за низких температур в жилых домах.

6 февраля в Иркутской области ввели режим ЧС регионального уровня.

В Бодайбо после аварии подключили отопление во всех многоквартирных домах
Общество
Фото:Виктор Лисицын / Global Look Press

20 февраля губернатор Иркутской области Алексей Кобзев сообщил, что теплоснабжение восстановлено во всех многоквартирных домах. Всего к тому моменту отопление восстановили в 175 жилых домах. 22 февраля Кобзев объявил о завершении первого этапа восстановительных работ — восстановления теплоснабжения. «Впереди у нас еще два этапа — восстановление холодного водоснабжения и водоотведения», — пояснил глава региона.

Кроме того, 13 февраля режим ЧС ввели в городе Шелехов и селе Баклаши Иркутской области из-за аварии на магистральном водопроводе. Там произошел разрыв трубы. Специалисты «Водоканала» неоднократно пытались устранить утечку, однако при установке хомута разрыв стал только больше. В итоге местными властями было принято решение перекрыть отрезок водовода и заменить участок трубы протяженностью 12 м.

Авторы
Теги
Полина Мартынова Полина Мартынова
При участии
Анастасия Серова
Иркутская область Бодайбо задержание
