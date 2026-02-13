 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Общество⁠,
0

В городе в Иркутской области ввели режим ЧС из-за аварии на водоводе

В городе Шелехов Иркутской области ввели режим ЧС из-за аварии на водоводе
Фото: Андрей Титов / Бизнес Online / Global Look Press
Фото: Андрей Титов / Бизнес Online / Global Look Press

В городе Шелехов и селе Баклаши Иркутской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за аварии на магистральном водоводе, сообщил глава района Максим Моден.

В трубе диаметром 500 мм произошел разрыв длиной почти 1 м и продолжает увеличиваться. Специалисты «Водоканала» несколько раз пытались устранить утечку, в том числе с привлечением водолазов, однако при установке хомута разрыв стал только больше.

Моден рассказал, что для ликвидации последствий аварии было принято решение заменить участок трубы протяженностью 12 м. Для этого, по словам главы района, потребуется перекрыть 600-метровый отрезок водовода и установить новый колодец с двумя задвижками.

Под полное отключение воды попадут 1-й, 3-й и 4-й микрорайоны Шелехова и часть Баклашей. На остальных территориях возможно снижение давления.

«При самом благоприятном сценарии установка запорной арматуры займет 3–4 дня, после чего воду подадут и бригады приступят к замене трубы», — предупредил Моден.

В Мурманской области сняли режим ЧС после блэкаута
Общество
Фото:Лев Федосеев / ТАСС

Ранее, 6 февраля, режим ЧС регионального уровня ввели в Иркутской области из-за крупной коммунальной аварии в Бодайбо. В городе из-за сильных морозов и промерзания водовода остановились четыре котельные. Без тепла и горячей воды остались 141 дом, где живут 1,3 тыс. человек, и две школы.

На момент объявления режима ЧС в Бодайбо отопление, по данным портала Ircity, отсутствовало девять дней. При этом в городе держались морозы около минус 40 градусов. Мэр Евгений Юмашев призывал горожан разместить у себя замерзающих жителей

Полина Дуганова
режим ЧС Иркутская область труба
