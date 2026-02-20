В Бодайбо после аварии подключили отопление во всех многоквартирных домах
В Иркутской области после аварии на магистральном водоводе восстановили теплоснабжение во всех многоквартирных домах Бодайбо, сообщил в телеграм-канале глава региона Игорь Кобзев.
«На данный момент все многоквартирные дома подключены к отоплению. Всего с нарастающим итогом тепло восстановлено в 175 жилых домах — это 56 многоквартирных; 69 домов блокированной застройки и 50 индивидуальных жилых строений», — уточнил губернатор.
По его данным, за предыдущие сутки к отоплению подключили еще 27 домов (шесть многоквартирных, пять блокированной застройки и 16 индивидуальных), в которых проживают 117 человек, включая троих детей.
В пятницу, 20 февраля, теплоснабжение планируют восстановить на улицах Строительная, Молодежная, Лыткинская, А. Сергеева, Ремесленная, в переулке Кирпичный, а также на улицах Сорокинская, Сосновая, МК-135 и Сибирская.
Кобзев отметил важность завершения всех работ в срок из-за ожидаемого в регионе похолодания — в начале следующей недели синоптики прогнозируют ночью до −40 °C, днем −15…−20 °C.
Режим ЧС регионального уровня ввели в Иркутской области 6 февраля из-за промерзания центрального водовода в Бодайбо, в результате чего остановились четыре котельные. Без теплоснабжения и горячей воды тогда остался 141 дом, где живут 1,3 тыс. человек, и две школы.
Позднее, 13 февраля, после увеличивающегося разрыва в трубе режим ЧС ввели в городе Шелехов и селе Баклаши Иркутской области. Специалисты «Водоканала» неоднократно пытались устранить утечку, однако при установке хомута разрыв стал только больше. В итоге местными властями было принято решение перекрыть отрезок водовода и заменить участок трубы протяженностью 12 м.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.
Telegram ответил на претензии Минцифры о доступе к перепискам
Бывшего президента Южной Кореи приговорили к пожизненному заключению
Зеленский назвал недостаточным результат переговоров в Женеве
Порошенко заявил об ошибке Зеленского в ходе переговоров с Россией
Картаполов предложил обязать сдавать геном срочников и госслужащих
Такер Карлсон заявил о своем задержании в Израиле