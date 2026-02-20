 Перейти к основному контенту
0

В Бодайбо после аварии подключили отопление во всех многоквартирных домах

Фото: Виктор Лисицын / Global Look Press
Фото: Виктор Лисицын / Global Look Press

В Иркутской области после аварии на магистральном водоводе восстановили теплоснабжение во всех многоквартирных домах Бодайбо, сообщил в телеграм-канале глава региона Игорь Кобзев.

«На данный момент все многоквартирные дома подключены к отоплению. Всего с нарастающим итогом тепло восстановлено в 175 жилых домах — это 56 многоквартирных; 69 домов блокированной застройки и 50 индивидуальных жилых строений», — уточнил губернатор.

По его данным, за предыдущие сутки к отоплению подключили еще 27 домов (шесть многоквартирных, пять блокированной застройки и 16 индивидуальных), в которых проживают 117 человек, включая троих детей.

В пятницу, 20 февраля, теплоснабжение планируют восстановить на улицах Строительная, Молодежная, Лыткинская, А. Сергеева, Ремесленная, в переулке Кирпичный, а также на улицах Сорокинская, Сосновая, МК-135 и Сибирская.

Кобзев отметил важность завершения всех работ в срок из-за ожидаемого в регионе похолодания — в начале следующей недели синоптики прогнозируют ночью до −40 °C, днем −15…−20 °C.

В Бодайбо еще в 22 домах восстановили тепло после аварии
Общество
Фото:kobzevii / Telegram

Режим ЧС регионального уровня ввели в Иркутской области 6 февраля из-за промерзания центрального водовода в Бодайбо, в результате чего остановились четыре котельные. Без теплоснабжения и горячей воды тогда остался 141 дом, где живут 1,3 тыс. человек, и две школы.

Позднее, 13 февраля, после увеличивающегося разрыва в трубе режим ЧС ввели в городе Шелехов и селе Баклаши Иркутской области. Специалисты «Водоканала» неоднократно пытались устранить утечку, однако при установке хомута разрыв стал только больше. В итоге местными властями было принято решение перекрыть отрезок водовода и заменить участок трубы протяженностью 12 м.

