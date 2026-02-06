 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
0

В Иркутской области ввели режим ЧС из-за коммунальной аварии

В Иркутской области ввели режим ЧС из-за аварии и пропажи отопления в Бодайбо
Режим ЧС регионального уровня ввели из-за аварии в Бодайбо, где из-за морозов перемерз центральный водовод и сломались котельные. Без тепла остались школы и почти полторы сотни домов
Фото: bodaybo38 / VK
Фото: bodaybo38 / VK

В Иркутской области введен режим ЧС регионального уровня из-за ситуации в Бодайбо, где произошла крупная коммунальная авария, сообщил губернатор Игорь Кобзев в телеграм-канале.

В городе из-за сильных морозов и промерзания водовода остановились четыре котельные. Пострадали жилые дома и две школы, там нет воды и тепла.

«Необходимо ускорить темпы подготовки систем теплоснабжения домов к подаче теплоносителя, обеспечить готовность водопроводных разводящих систем индивидуальных жилых домов. Особое внимание — проработке всех возможных сценариев и технических решений ремонтно-восстановительных работ. Понимаем, что ситуация остается сложной», — написал Кобзев.

Он отметил, что теперь стоит задача просчитать, сколько нужно материалов, чтобы перейти на вариант использования воздушных линий для подачи воды и тепла.

В Бодайбо отопления нет уже девять дней, отмечает портал Ircity. Коммунальная авария произошла в Бодайбо в ночь на 30 января. Морозы держались в районе минус 40 градусов и ниже, в результате перемерз центральный водовод, который подавал воду на котельные. Они прекратили работу, а без тепла и горячей воды остались 141 дом, где живут 1,3 тыс. человек, и две школы.

Сначала режим повышенной готовности был введен в самом городе. Следственный комитет завел уголовное дело по ст. 238 УК (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Затем обвинение было ужесточено еще одной статьей — халатность. Ircity пишет, что в ней заподозрили чиновников администрации города. В мэрии уже прошли обыски. 31 января в Бодайбо ввели режим чрезвычайной ситуации локального значения, в город прибыли областные чиновники, спасатели вместе с главой регионального МЧС Вячеславом Федосеенко.

Мэр Бодайбо Евгений Юмашев 5 февраля призвал горожан разместить у себя замерзающих жителей. По его словам, муниципальный жилой фонд исчерпан, властям приходится заселять людей в непригодные помещения, а собственники посуточного жилья повышают цены.

Одну котельную починили, но на улице Садовой, где были подключены три дома, в процессе оттаивания произошел разрыв теплотрассы. «Чтобы его ликвидировать, пришлось временно остановить котельную», — сообщил Юмашев. Участок планировали восстановить и переподключить четыре дома к концу дня 5 февраля. Работа по другим котельным идет, в городе установили тепловые пушки.

