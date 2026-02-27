 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
0

Путин поручил обеспечить продажу лекарств через «Почту России»

Срок исполнения поручения президента — 1 марта. В Минздраве отмечали, что через «Почту России», как ожидается, будут реализовывать ограниченный перечень препаратов. Это необходимо для населенных пунктов, где нет аптек
Фото: Сергей Петров / NEWS.ru / Global Look Press
Фото: Сергей Петров / NEWS.ru / Global Look Press

Президент Владимир Путин поручил правительству подготовить изменения в законодательство, которые позволят обеспечить продажу лекарств через отделения «Почты России». Это следует из перечня поручений главы государства, опубликованного на сайте Кремля. Срок исполнения — 1 марта 2026 года.

В середине февраля в Минздраве сообщали, что ожидают подписания постановления правительства, которое позволит «Почте России» заниматься продажей лекарств. Речь идет об ограниченном перечне препаратов. Необходимость такого шага обсуждалась в связи с необходимостью обеспечить доступность лекарств в населенных пунктах, где нет медучреждений или аптек.

«Мобильные аптеки появятся там, где нет стационарных пунктов. Также планируется привлечение «Почты России» в регионах с дефицитом офлайн-точек», — цитировал «Интерфакс» заместителя министра здравоохранения Сергея Глаголева.

Разрешать отпуск лекарств в таких регионах в пунктах выдачи маркетплейсов не планируется, уточняли в министерстве.

«Почта России» опровергла информацию об увольнениях в компании
Общество
Фото:Денис Синяков для РБК

Глава Минздрава Михаил Мурашко рассказывал о рассмотрении предложения разрешить отпуск лекарств через «Почту России» еще весной 2025 года. Кроме того, такой вариант был предусмотрен в пакете поправок, подготовленных в рамках мероприятий по обеспечению устойчивого развития «Почты России», писал РБК.

С 2022 года из-за приостановки работы в России глобальных брендов, сложностей с проведением платежей и транспортных ограничений у «Почты России» значительно снизился поток как входящих, так и исходящих международных почтовых отправлений. Выручка компании начала падать, она показывала чистый убыток вместо чистой прибыли, говорил глава компании Михаил Волков.

Глава Совета Федерации Валентина Матвиенко призывала не игнорировать проблемы «Почты России». В Госдуме решили создать рабочую группу для решения ситуации, спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин среди главных проблем называл закрытие отделений почты, особенно в отдаленных населенных пунктах, жалобы почтальонов на низкую зарплату и тяжелые условия труда.

Кирилл Соколов
Почта России лекарства Владимир Путин
Владимир Путин
Владимир Путин
политик, президент России
7 октября 1952 года
