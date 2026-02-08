Володин анонсировал создание рабочей группы по проблемам «Почты России»

Госдума в течение весенней сессии намерена выйти на законодательные решения проблем, которые накопились в работе «Почты России». Об этом в Telegram-канале рассказал председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

По его словам, достигнута договоренность об организации работы в этом направлении совместно с правительством России. Для этого будет создана рабочая группа, в состав которой войдут представители Думы.

«Наша задача — чтобы «Почта России» была эффективно работающей компанией на всей территории нашей страны, предоставляющей качественные услуги гражданам независимо от места их проживания», — написал Володин.

Председатель Госдумы добавил, что у «Почты России» «накопилось много проблем», которые носят комплексный характер. Он рассказал о жалобах людей на закрытие отделений почты, особенно в отдаленных населенных пунктах, а также о жалобах почтальонов на низкую зарплату и тяжелые условиях труда.

В середине января 2026 года Володин поручил комитету Госдумы по информполитике, технологиям и связи подготовить доклад о ситуации в АО «Почта России» и ходе выполнения поручений правительства. Позднее председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что проблемы в работе «Почты России» нельзя игнорировать. Она предупредила, что сотрудники компании «скоро разбегутся» из-за условий труда. Матвиенко также обращала внимание, что наибольшее опасение вызывают отделения почты в малых городах и селах.

Материал дополняется