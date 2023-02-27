Сенаторы и депутаты подготовили проект о сертификате для новорожденных

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Все о банках на одном сайте
Лента новостей
Курс евро на 23 февраля
EUR ЦБ: 79,57 (-0,19) Инвестиции, 22 фев, 15:56 Курс доллара на 23 февраля
USD ЦБ: 74,71 (-0,15) Инвестиции, 22 фев, 15:56
Как деглобализация разрушает мировую торговлю и ВТО Pro, 08:57
Капризов установил непокоренное канадцами достижение в НХЛ Спорт, 08:53
Боррель указал на ключевую проблему в мирном плане Китая Политика, 08:52
72 простые итерации: как владельцу контролировать свой бизнес РБК и СберБизнес, 08:42
Военная операция на Украине. Главное Политика, 08:40
Умер обладатель «Оскара» и премии «Продюсер года» Уолтер Мириш Общество, 08:38
Сенаторы и депутаты подготовили проект о сертификате для новорожденных Общество, 08:38
Как оставаться востребованным специалистом?
Осваивайте один полезный навык каждую неделю с Программой развития РБК Pro
Узнать подробнее
Ракова объявила новую фазу проекта «Московское долголетие» Город, 08:30
Как CEO компании избежать пять самых частых ошибок в эмиграции Pro, 08:25
Джокович побил абсолютный рекорд по числу недель во главе рейтинга Спорт, 08:24
Как управлять своими финансами в кризис: расходы, инвестиции и кредиты РБК и банк Ренессанс, 08:19
Инфекционист усомнился в данных WSJ об утечке COVID-19 в Ухане Общество, 08:14
Германия анонсировала учения с США и Польшей как сигнал Путину Политика, 08:08
Глава МИД Венгрии призвал расценивать нападение на Nord Stream как теракт Политика, 08:07
Общество ,  
0 

Сенаторы и депутаты подготовили проект о сертификате для новорожденных

«Известия»: в Совфеде и ЛДПР подготовили законопроект о сертификате для новорожденных
Предполагается, что размер сертификата составит около 30 тыс. руб., выдавать его будут семьям с доходами ниже двух региональных прожиточных минимумов на товары первой необходимости для новорожденных
Фото: Егор Алеев / ТАСС
Фото: Егор Алеев / ТАСС

Члены Совфеда и депутаты Госдумы от ЛДПР разработали законопроект, предусматривающий выдачу малообеспеченным семьям сертификата для новорожденного ребенка, который можно будет потратить на товары первой необходимости, сообщают «Известия» со ссылкой на документ.

Предполагается, что получить такие сертификаты смогут семьи с доходами ниже двух региональных прожиточных минимумов (федеральный составляет 14 375 руб.), которые постоянно проживают на территории страны. Назначать их будут региональные власти, а федеральное правительство установит номинальную стоимость сертификата в зависимости от средних цен на произведенные в России товары для ребенка. Ориентировочно размер сертификата составит около 30 тыс. руб., сообщил один из авторов законопроекта сенатор Вадим Деньгин.

Авторы инициативы отмечают, что единовременного пособия при рождении ребенка, размер которого в 2023 году составляет 22,9 тыс. руб., не хватит на покупку вещей новорожденному. Они указывают также, что в Москве семьи могут получить подарочный набор или 20 тыс. руб. взамен, а в других регионах такой меры поддержки нет. Это «вызывает у людей чувство социальной несправедливости и обиды», считают парламентарии.

С 1 января в России ввели единое пособие нуждающимся беременным женщинам и семьям с детьми, эта мера заменила несколько ранее действовавших выплат, в том числе ежемесячное пособие женщине, вставшей на учет до 12-й недели беременности; ежемесячную выплату при рождении или усыновлении первого ребенка до трех лет; ежемесячную выплату при рождении третьего и последующих детей до трех лет и другие. В Минтруде уточняли, что средний размер пособия на одного ребенка по стране составит 7 тыс., 10,5 тыс. или 14 тыс. руб. в зависимости от дохода семьи.

Авторы
Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
новорожденные сертификат выплаты ЛДПР Совфед
Материалы по теме
Путин подписал закон о едином пособии малообеспеченным семьям с детьми
Экономика
Юристы дали советы, как малообеспеченным семьям с детьми получить выплату
Общество
Минфин напомнил размер маткапитала после индексации 1 февраля
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter