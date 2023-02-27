Сенаторы и депутаты подготовили проект о сертификате для новорожденных

Предполагается, что размер сертификата составит около 30 тыс. руб., выдавать его будут семьям с доходами ниже двух региональных прожиточных минимумов на товары первой необходимости для новорожденных

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Члены Совфеда и депутаты Госдумы от ЛДПР разработали законопроект, предусматривающий выдачу малообеспеченным семьям сертификата для новорожденного ребенка, который можно будет потратить на товары первой необходимости, сообщают «Известия» со ссылкой на документ.

Предполагается, что получить такие сертификаты смогут семьи с доходами ниже двух региональных прожиточных минимумов (федеральный составляет 14 375 руб.), которые постоянно проживают на территории страны. Назначать их будут региональные власти, а федеральное правительство установит номинальную стоимость сертификата в зависимости от средних цен на произведенные в России товары для ребенка. Ориентировочно размер сертификата составит около 30 тыс. руб., сообщил один из авторов законопроекта сенатор Вадим Деньгин.

Авторы инициативы отмечают, что единовременного пособия при рождении ребенка, размер которого в 2023 году составляет 22,9 тыс. руб., не хватит на покупку вещей новорожденному. Они указывают также, что в Москве семьи могут получить подарочный набор или 20 тыс. руб. взамен, а в других регионах такой меры поддержки нет. Это «вызывает у людей чувство социальной несправедливости и обиды», считают парламентарии.

С 1 января в России ввели единое пособие нуждающимся беременным женщинам и семьям с детьми, эта мера заменила несколько ранее действовавших выплат, в том числе ежемесячное пособие женщине, вставшей на учет до 12-й недели беременности; ежемесячную выплату при рождении или усыновлении первого ребенка до трех лет; ежемесячную выплату при рождении третьего и последующих детей до трех лет и другие. В Минтруде уточняли, что средний размер пособия на одного ребенка по стране составит 7 тыс., 10,5 тыс. или 14 тыс. руб. в зависимости от дохода семьи.