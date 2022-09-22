Минтруд назвал размер выплат на детей семьям с низким доходом
Средний размер универсального пособия на одного ребенка по России составит 7 тыс., 10,5 тыс. или 14 тыс. руб. в зависимости от нуждаемости семьи, сообщили в пресс-службе Минтруда.
«Универсальное пособие будет предоставляться семьям с доходами ниже одного прожиточного минимума на человека с применением комплексной оценки нуждаемости. Размер пособия составит 50, 75 или 100% регионального прожиточного минимума. В среднем по стране в 2023 году это составит 7 тыс., 10,5 тыс. и 14 тыс. руб.», — говорится в сообщении.
Выплаты нуждающимся беременным женщинам также составят 50, 75 или 100% прожиточного минимума и в среднем по стране увеличатся до 15,7 тыс. руб., уточнил глава ведомства Антон Котяков.
Кроме того, семьи с доходом ниже двух прожиточных минимумов на одного члена смогут оформить дополнительную выплату из материнского капитала на детей до трех лет «вне зависимости от очередности рождения ребенка без комплексной оценки нуждаемости». При этом семьи смогут получать одновременно обе выплаты — и из бюджета, и из средств материнского капитала. «В таком случае размер ежемесячной поддержки на ребенка составит в среднем по стране 28 тыс. руб.», — указал Котяков.
На выплаты этого пособия из федерального и регионального бюджетов направят 1,7 трлн руб.
Ранее премьер-министр Михаил Мишустин сообщил о создании универсального пособия для семей с низкими доходами с 1 января следующего года. Он говорил, что это пособие объединит ряд мер соцподдержки, в том числе выплаты в связи с рождением или усыновлением ребенка.
«Пособие объединит выплату для беременных женщин, вставших на учет в ранние сроки, пособие для незастрахованных по уходу за ребенком до 1,5 лет, выплату на первого ребенка, которая предоставляется из бюджета во всех регионах, выплату на третьего ребенка из бюджета, которая есть только в 78 регионах и предоставляется по разным правилам, пособие на детей от трех до восьми лет, которое выплачивается органами социальной защиты, и пособие на детей от восьми до 17 лет, которое выплачивается ПФР», — уточняет Минтруд.
Для получения выплаты нужно будет подать заявку на портале госуслуг, в МФЦ или Фонде социального страхования, дополнительные подтверждающие документы не потребуются.