СМИ узнали причину отказа суда запретить систему распознавания лиц

Савеловский суд посчитал, что система распознавания лиц не является вмешательством в личную жизнь граждан

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Савеловский районный суд Москвы не удовлетворил иск жительницы столицы Алены Поповой, которая требовала признать незаконным применение технологии распознавания лиц в работе камер наблюдения. Как сообщают «Ведомости», в мотивировочной части, которая стала известна накануне, суд пришел к выводу, что слежка не является вмешательством в частную жизнь граждан.

В решении суда объясняется, что технология распознавания лиц не позволяет установить личность человека, поскольку у Единого центра хранения данных (ЕЦХД) отсутствуют биометрические данные граждан. Таким образом, запись позволяет лишь сравнить изображения лица с фотографиями, которые есть в распоряжении правоохранительных органов. При этом заложенные в систему алгоритмы могут выявить совпадение лишь с вероятностью в 65%.

Суд также отметил, что сотрудники МВД используют доступ к ЕЦХД «в целях реализации служебных обязанностей», например, для обнаружения людей, находящихся в розыске или под административным надзором.

Попова, которая подала иск, объясняла свое решение тем, что у граждан нет информации о том, у кого есть доступ к базам данных. «Точно понятно, что утечки существуют, их много. Наша персональная информация может быть доступна третьим лицам. Мы не знаем, кто они. Мы за новые технологии и прогресс, но мы выступаем за сохранность нашей частной жизни», — заявила она в начале октября телеканалу РБК.

На иск Поповой обратили внимание в Кремле. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя требования москвички, отметил, что у нее есть право судиться, однако система распознавания лиц хорошо себя зарекомендовала.