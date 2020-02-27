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Фигурант дела «Сети» ответил на обвинения в причастности к убийству

Дмитрий Пчелинцев заверил, что не имел «никаких отношений» с Артемом Дорофеевым и Екатериной Левченко, в причастности к убийству которых его обвиняют. О его возможной причастности говорилось в расследовании Meduza
Фигуранты дела террористического сообщества «Сеть» (Фото: Александр Поляков / ТАСС)

Приговоренный к 18 годам лишения свободы по делу организации «Сеть» (признана в России террористической и запрещена) Дмитрий Пчелинцев ответил на публикацию издания Meduza, в которой говорилось о его возможной причастности к убийству Артема Дорофеева и Екатерины Левченко.

«Я узнал о публикации Meduza, и сказать, что я шокирован, — ничего не сказать», — написал Пчелинцев в письме, которое опубликовало издание «МБХ медиа».

Отвечая на вопросы журналиста «МБХ медиа», Пчелинцев заверил, что у него не было «абсолютно никаких отношений» с Левченко и Дорофеевым, так что он даже не уверен, о ком идет речь. Собственное же описание в материале Meduza, основой которого стало «расследование» некого Ильи, знакомого фигурантов петербургской «Сети» Ильи Капустина и Юлия Бояршинова, и Саши Аксеновой, жены фигуранта петербургской «Сети» Виктора Филинкова, Пчелинцев назвал «нелепицей».

Пикет в поддержку осужденных по делу «Сети». Фоторепортаж
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«Я не знаю, работает ли Илья на ФСБ или он просто <...> безумный маньяк, но вышедшая статья могла иметь только одну цель, судя по качеству, содержанию и времени выхода. Она этой цели, судя по всему, достигла. <...> У нас был шанс не только выйти из тюрьмы, но и посадить тех, кто участвовал в фабрикации дела, что, в свою очередь, могло иметь далеко идущие последствия. Илья же сделал это не раньше и не позже, чем лишил, судя по всему, нас этого шанса», — говорится в письме Пчелинцева.

Он также выразил уверенность в том, что никакого расследования Илья вообще не вел, а только собирал и распространял слухи, чтобы «чувствовать себя очень важным человеком, вершителем судеб».

Пчелинцев добавил, что сочувствует близким Дорофеева и надеется, что расследование его гибели будет проведено с максимальной эффективностью. «Я только боюсь, что если ФСБ реально при делах, то мы вообще больше не увидим эффективных расследований», — закончил Пчелинцев.

Под делом «Сети» понимают ряд уголовных дел против активистов в Пензе и Санкт-Петербурге, обвиняемых в создании одноименной организации. По версии следствия, ее участники планировали организовать атаки на органы власти и офисы «Единой России» во время чемпионата мира по футболу и выборов президента в 2018 году. При обысках у обвиняемых было найдено оружие.

10 февраля суд в Пензе приговорил семерых обвиняемых по делу «Сети» к срокам от шести до 18 лет колонии. По делу «Сети» Дмитрий Пчелинцев был приговорен к 18 годам заключения за создание террористического сообщества и участие в нем, а Максим Иванкин — к 13 годам. Осужденные отрицают свою вину. По их словам, организации «Сеть» не существовало, а «полевые выходы», которые следствие называло отработкой боевых действий, являлись игрой в страйкбол. Фигуранты дела заявляют, что следователи и сотрудники ФСБ вынуждали их давать показания под пытками.

21 февраля Meduza опубликовала расследование, в котором говорилось о возможной причастности некоторых из фигурантов дела «Сети», замешанных также в торговле наркотиками, к убийству пропавших в 2017 году Левченко и Дорофеева. Издание отмечало, что «ФСБ знала о подозрениях в причастности фигурантов дела «Сети» к убийству». Также, как писала Meduza, о том, что Левченко и Дорофеева убили, заявил в разговоре с изданием Алексей Полтавец. Издание привело пересказ от лица Полтавца, который рассказал о деталях убийства.

После этого родители Левченко обратились в прокуратуру Пензенской области с просьбой проверить сообщения о причастности Пчелинцева и двух других фигурантов дела «Сети» к убийству их дочери. 27 февраля управление СК по Пензенской области сообщило о возбуждении уголовного дела.

Автор: Евгений Калюков
Теги: уголовное дело, Пенза
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