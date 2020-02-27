Фигурант дела «Сети» ответил на обвинения в причастности к убийству

Дмитрий Пчелинцев заверил, что не имел «никаких отношений» с Артемом Дорофеевым и Екатериной Левченко, в причастности к убийству которых его обвиняют. О его возможной причастности говорилось в расследовании Meduza

Фигуранты дела террористического сообщества «Сеть» (Фото: Александр Поляков / ТАСС)

Приговоренный к 18 годам лишения свободы по делу организации «Сеть» (признана в России террористической и запрещена) Дмитрий Пчелинцев ответил на публикацию издания Meduza, в которой говорилось о его возможной причастности к убийству Артема Дорофеева и Екатерины Левченко.

«Я узнал о публикации Meduza, и сказать, что я шокирован, — ничего не сказать», — написал Пчелинцев в письме, которое опубликовало издание «МБХ медиа».

Отвечая на вопросы журналиста «МБХ медиа», Пчелинцев заверил, что у него не было «абсолютно никаких отношений» с Левченко и Дорофеевым, так что он даже не уверен, о ком идет речь. Собственное же описание в материале Meduza, основой которого стало «расследование» некого Ильи, знакомого фигурантов петербургской «Сети» Ильи Капустина и Юлия Бояршинова, и Саши Аксеновой, жены фигуранта петербургской «Сети» Виктора Филинкова, Пчелинцев назвал «нелепицей».

«Я не знаю, работает ли Илья на ФСБ или он просто <...> безумный маньяк, но вышедшая статья могла иметь только одну цель, судя по качеству, содержанию и времени выхода. Она этой цели, судя по всему, достигла. <...> У нас был шанс не только выйти из тюрьмы, но и посадить тех, кто участвовал в фабрикации дела, что, в свою очередь, могло иметь далеко идущие последствия. Илья же сделал это не раньше и не позже, чем лишил, судя по всему, нас этого шанса», — говорится в письме Пчелинцева.