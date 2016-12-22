Отказ Абрамовичу объяснили отсутствием в Швейцарии судебной цензуры

Российский миллиардер просил швейцарский суд запретить местной прессе сообщать какие-либо данные о его попытке получить вид на жительство, но суд отказал, сославшись на то, что не занимается цензурой

Роман Абрамович (Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС)

Федеральный суд Швейцарии, который является высшей судебной инстанцией страны, отказался удовлетворить иск российского миллиардера Романа Абрамовича, просившего обязать местные СМИ удалить сообщения о его попытках получить вид на жительство в Швейцарии (заявка была отозвана в середине 2017 года), сообщает издание SonntagsZeitung в статье «Урок свободы СМИ».

По данным SonntagsZeitung, отказ запретить СМИ вообще писать о деле Абрамовича швейцарский суд (ранее суд в Цюрихе запретил обнародовать подробную информацию о запросе вида на жительство и отказе от него, допустив публикацию общих сведений) объяснил заботой о свободе слова и нежеланием брать на себя обязанности цензора.

«Свобода средств массовой информации — один из центральных элементов свободы слова, она играет роль связующего звена между государством и обществом и помогает обеспечивать контроль за властью», — цитирует SonntagsZeitung решение Федерального суда.

В документе отмечается также, что, будучи одним из богатейших людей мира, Абрамович должен отвечать на большее число вопросов, чем обычный человек. В довершение дела суд обязал Абрамовича выплатить 5 тыс. швейцарских франков в счет погашения судебных издержек.

В SonntagsZeitung заверили, что продолжат борьбу за полное снятие запрета на публикацию сведений о попытках Абрамовича получить вид на жительство в Швейцарии.

В начале февраля SonntagsZeitung сообщала, что Абрамович хотел поселиться на территории общины Бане, в которую входит горнолыжный курорт Вербье. Заявка была подана в муниципалитет общины, а также в Службу народонаселения и миграции кантона Вале.