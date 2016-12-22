Остров хорошего паспорта: кто из россиян купил гражданство Мальты

Аркадий Волож, генеральный директор Yandex N.V.

Волож занимает 85 место в рейтинге Forbes 200 богатейших бизнесменов России. Его состояние журнал оценивает в $1,1 млрд. Несмотря на то, что в 2014 году Волож покинул пост гендиректора российского «Яндекса», основанного им в конце 90-х (остался главой глобальной компании), одна из составляющих его капитала — акции «Яндекса» (11,82%). Выручка компании по итогам 2016 года составила 75,9 млрд руб., чистая прибыль упала до 6,8 млрд рублей.

В 2015 году Волож инвестировал в турецкий мобильный сервис быстрой доставки Getir и израильский проект Neurosteer (занимается распознаванием сигналов мозга и их анализом).

«Аркадий Волож много путешествует по делам компании, наличие европейского паспорта позволяет совершать поездки в безвизовом режиме. Как и прежде, он остается российским гражданином и выполняет все требования законодательства России», — ответил представитель «Яндекса» на вопрос РБК о наличии у Воложа мальтийского гражданства.