Остров хорошего паспорта: кто из россиян купил гражданство Мальты

Борис Минц — занимает 72 позицию в российском списке Forbes. Его состояние оценивается в $1,3 млрд. Владеет инвестиционным холдингом O1 Group (100%), которому принадлежит 60,2% акций O1 Properties (бизнес-центры в Москве) и 80% финансовой группы «Будущее» (негосударственные пенсионные фонды).
Источник РБК, близкий к Борису Минцу, подтвердил, что бизнесмен получил гражданство Мальты еще в марте 2016 года.
Волож занимает 85 место в рейтинге Forbes 200 богатейших бизнесменов России. Его состояние журнал оценивает в $1,1 млрд. Несмотря на то, что в 2014 году Волож покинул пост гендиректора российского «Яндекса», основанного им в конце 90-х (остался главой глобальной компании), одна из составляющих его капитала — акции «Яндекса» (11,82%). Выручка компании по итогам 2016 года составила 75,9 млрд руб., чистая прибыль упала до 6,8 млрд рублей.
В 2015 году Волож инвестировал в турецкий мобильный сервис быстрой доставки Getir и израильский проект Neurosteer (занимается распознаванием сигналов мозга и их анализом).
«Аркадий Волож много путешествует по делам компании, наличие европейского паспорта позволяет совершать поездки в безвизовом режиме. Как и прежде, он остается российским гражданином и выполняет все требования законодательства России», — ответил представитель «Яндекса» на вопрос РБК о наличии у Воложа мальтийского гражданства.
Владимир Воронин основал застройщика недвижимости ФСК «Лидер» в 2005 году, после того, как компания его семьи СПК «Развитие» перешла Сулейману Керимову, который продал компанию Олегу Дерипаске.
Отец Воронина с советских времен занимал высокие должности в исполкоме Моссовета и со временем сделал карьеру в строительстве. Курировал стройки Центра международной торговли на Красной Пресне, посольства США и многих других, работал в правительстве Москвы (1992-2002) писал Forbes.
Затем возглавил СПК «Развитие», созданную в том числе и на базе «Главмосстроя» — крупнейшей строительной компании Москвы. Директором офшоров, которые контролировали корпорацию была Лариса Воронина — тезка жены Александра Воронина и матери Владимира.
Сам Владимир Воронин, по его словам, «свой первый миллион долларов» заработал на Московской товарно-сырьевой бирже еще будучи студентом.
По словам Воронина, его семья оформила мальтийское гражданство для «удобства передвижения во время наших путешествий, потому что подошли условия оформления».
Глеб Мишин был вице-президентом китайской компании Lenovo по России до 2016 года, до этого работал в компании Acer. В мае 2015 года стал основным инвестором ИТ-ресторана Gadget Studio.Как рассказал Мишин РБК, он планирует зарегистрировать бизнес на Мальте. «Это гражданство облегчает получение виз для свободного перемещения по миру, что актуально для нашей семьи, так как мои дети учатся за рубежом. Кроме того, у Мальты лояльные условия для получения гражданства — моя семья для этих целей инвестировала определенную сумму денег в государственные бонды. Мальта также предоставляет мягкие налоговые условия, что актуально, если я в дальнейшем я решу зарегистрировать там бизнес — в перспективе я подумываю об этом», — рассказал Мишин.
Павел Грачев возглавляет «Полюс» с 2013 года. До этого работал в компаниях «Уралкалий», «Фонд развития Дальнего Востока и Байкальского региона». Входил в советы директоров ОАО «Уралкалий», ОАО «Группа компаний ПИК» (в качестве председателя) и ОАО «Полиметалл».
Представитель «Полюса» подтвердил РБК наличие у Грачева мальтийского гражданства, но от других комментариев отказался.