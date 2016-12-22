Британский суд согласился рассекретить тяжбу Ротенберга с бывшей женой

Британский суд отказался сохранять режим секретности вокруг завершившегося в 2016 году процесса между российским миллиардером Аркадием Ротенбергом и его бывшей женой Натальей

Аркадий Ротенберг (Фото: Екатерина Кузьмина / РБК)

Верховный суд Великобритании отклонил апелляцию российского бизнесмена Аркадия Ротенберга, добивавшегося сохранения режима секретности вокруг его судебного спора с бывшей женой, сообщает газета The Times.

«Разрешение на апелляцию отклонено на том основании, что ходатайство не касается спорных вопросов», — говорится в сообщении на сайте Верховного суда.

Запрет на публикацию британскими СМИ сообщений о судебном процессе между Ротенбергом и его бывшей женой Натальей был наложен в 2015 году. Одновременно им было запрещено писать даже о самом факте проживания Натальи Ротенберг в Великобритании.

Однако в The Times сочли, что такое решение суда предоставляет «одному из ближайших соратников Владимира Путина» защиту, которая недоступна «почти никому из британских граждан». Ссылки на то, что сообщения СМИ могут привлечь к экс-супруге Ротенберга внимание преступников, в The Times сочли абсурдными, так как сама женщина регулярно рассказывала о своей жизни в Англии в социальных сетях.

По словам Адама Волански, представлявшего интересы The Times, такое поведение подчеркивало «абсурдность требований о наложении запрета на разглашение СМИ того факта, что она живет в этой стране».

В 2016 году Высокий суд Лондона по иску Times запрет отменил, однако это решение было обжаловано.

«Решение Верховного cуда, опубликованное 23 февраля, лишает Ротенбергов права на продолжение попыток сохранить секретность», — говорится в статье Times.

Комментируя успешное завершение борьбы, глава юридической службы редакции The Times Пиа Сарма заверила, что издание будет сопротивляться любым попыткам подорвать принцип открытого правосудия, согласно которому пресса должна быть «глазами и ушами общественности в судах».

В августе 2015 года бывшая жена Ротенберга Наталья (с которой бизнесмен развелся еще в 2013 году) инициировала судебный процесс в Англии с целью получить финансовую компенсацию. При этом имена участников процесса были зашифрованы (Ротенберг, в частности, обозначался как «российский гражданин Р.»). Процесс закончился в июле 2016 года, его детали не разглашались. Наталья Ротенберг в ноябре 2017 года рассказывала изданию The Bell, что долей в бизнесе она не получила, согласившись ограничиться недвижимостью и другим имуществом, предоставленным для личного пользования. «Он ни на что не претендовал, отдал все, что мы нажили за мой период. Я очень хорошо отношусь к супругу и всегда ставлю его на пьедестал», — рассказывала Наталья Ротенберг.

В 2014 году Аркадий Ротенберг был включен властями Евросоюза в список лиц, чьи активы на территории ЕС подлежат заморозке. Тогда в первых строках примечания, объясняющего причины внесения бизнесмена в санкционный список, отмечалось, что он является «давним знакомым президента Путина и его бывшим спарринг-партнером в дзюдо», который «преумножил свое состояние во время правления Путина».

В 2017 году Совет Евросоюза уточнил мотивировку включения Ротенберга в санкционный список, исключив из него упоминание о дзюдо. В обновленном документе Ротенберг назван «видным российским бизнесменом, который имеет тесные личные связи с президентом Путиным». Состояние Аркадия Ротенберга, по данным Forbes «в реальном времени», составляет $3,2 млрд.