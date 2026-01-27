«Аэрофлот» предупредил об изменениях расписания из-за снегопада в Москве

«Аэрофлот» изменил расписание из-за снега в Москве и ограничений в Шереметьево

«Аэрофлот» и его «дочки» вынужденно изменят расписание рейсов за 27 января из-за снегопада в Москве и вызванных им ограничений в аэропорту Шереметьево. «Победа» перенесла часть рейсов во Внуково

Фото: Сергей Булкин / NEWS.ru / Global Look Press

В условиях сильного снегопада и в связи с ограничениями на прием самолетов в московском аэропорту Шереметьево «Аэрофлот» был вынужден скорректировать расписание. Об этом перевозчик сообщил в телеграм-канале.

В авиакомпании пояснили, что корректировки, связаны с задержкой отдельных рейсов. Пассажиров оповещают о новом времени вылета, связываясь с ними по контактам, указанным при бронировании, говорится в сообщении.

«Производственные и клиентские службы «Аэрофлота» работают в усиленном режиме, обеспечивается постоянное информирование и работа с пассажирами на местах и по всем каналам коммуникаций», — добавили в авиакомпании.

Дополнительно уточнить информацию о статусе рейса пассажиры могут, просмотрев онлайн-табло или в разделе «Управление бронированием» на сайте «Аэрофлота», добавили там.

О корректировках также предупредили авиакомпании «Россия» и «Победа».

«В связи с сильным снегопадом в Москве и Московской области 27–29 января авиакомпания «Россия» вынужденно корректирует расписание полётов путём переноса времени вылета, отмены, объединения и выполнения некоторых рейсов на более вместительных самолетах», — говорится в заявлении первой.

Изменения в расписании коснутся рейсов, начиная с 27 января, со временем вылета после 14:00 по московскому времени. Авиакомпания также информирует пассажиров, им предлагают бесплатно переоформить билеты на объединенные или другие удобные для них рейсы.

Часть рейсов «Победы» задержана, некоторые, которые должны были вылететь из Шереметьево или прилететь туда, 27 января, перенесены в аэропорт Внуково. Авиакомпания опубликовала список перенесенных рейсов.

Шереметьево с утра 27 января временно не принимал рейсы, сейчас ограничения уже сняты. Они сохранялись более двух часов. С начала суток службы аэропорта десятки раз очищали взлетно-посадочные полосы, сохраняя при этом попеременные взлет и посадку самолетов. Московская межрегиональная транспортная прокуратура сообщила о проведении проверки в связи с задержками рейсов в Шереметьево.

Внуково и Домодедово утром сообщили о штатной работе и возможных небольших задержках, ограничения из-за снегопада в авиагаванях не вводили.

Гидрометцентр сообщил о сильном снегопаде в Москве с 27 по 29 января. Температура днем составит до −6 °C, а в области — до −9 °C. В связи с ожидаемым ухудшением дорожной ситуации департамент транспорта рекомендовал жителям столицы по возможности пользоваться метро и ограничить использование личных автомобилей.