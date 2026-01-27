 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
0

Москвичей попросили отказаться от личного транспорта на фоне снегопада

Департамент транспорта Москвы на фоне снегопада призвал жителей столицы воспользоваться метро и временно отказаться от поездок на автомобилях. Об этом сообщается в телеграм-канале ведомства.

«В связи со сложными погодными условиями время в пути на автомобиле будет дольше обычного. Отложите поездки на личном авто — выбирайте метро», — отмечают в ведомстве. Там также указывают, что поездка на автомобиле займет на 40-50 минут дольше обычного из-за мощного снегопада, который начался в городе.

В Дептрансе добавили, что сейчас затруднено движение на некоторых маршрутах. Так, из-за буксовки фур появились проблемы на внешней и внутренней сторонах МКАД в районе Волоколамского шоссе, а также на внешней стороне в районе Бесединского шоссе.

Вильфанд объяснил причины сильного и продолжительного снегопада в Москве
Общество

О начале сильного снегопада в столице ранее сообщал Гидрометцентр России. По данным службы, он может продлиться двое суток. Днем 27 января температура воздуха в Москве может достичь –6 градусов, а в Московской области –9 градусов. Снегопад продлится вплоть до 29 января.

Причиной такого изменения погоды станет отступление на восток сибирского антициклона. С запада и юго-запада начнут поступать теплые воздушные массы. Атмосферное давление будет снижаться, а температура воздуха начнет расти.

