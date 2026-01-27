Аэропорт Шереметьево сообщил о снятии ограничений из-за снегопада

Ограничения в Шереметьево из-за снегопада продлились более 2 часов. С начала суток аэропорт выполнил 185 рейсов. Транспортная прокуратура Москвы сообщила о проверках в авиагавани из-за задержек рейсов

Фото: Сергей Карпухин / ТАСС

Аэропорт Шереметьево принимает и отправляет рейсы без ограничений и в полном объеме обслуживает авиакомпании и пассажиров, сообщила пресс-служба авиагавани в 11:23 мск.

«Производственные службы аэропорта Шереметьево продолжают работать в усиленном режиме и осуществляют постоянную координацию с авиакомпаниями для стабильного обслуживания рейсов на вылет и прилет по скорректированному расписанию», — сказано в сообщений.

Аэропорт усилил смены сотрудников для обслуживания рейсов и пассажиров в сложных метеоусловиях.

«Фактически за 27 января в период с 00:00 до 11:00 мск аэропорт Шереметьево обеспечил выполнение 185 рейсов российских и зарубежных авиакомпаний, из которых 112 рейсов на вылет и 73 рейса на прилет», — добавили там.

С начала суток службы аэропорта 31 раз очистили взлетно-посадочные полосы, сохраняя при этом попеременные взлет и посадку рейсов, уточнила пресс-служба аэропорта.

Об ограничении в авиагавани сообщили в 9:00 мск. Московская межрегиональная транспортная прокуратура сообщила о проведении проверки в связи с задержками рейсов в Шереметьево.

Внуково и Домодедово утром сообщили о штатной работе и возможных небольших задержках, ограничения из-за снегопада в авиагаванях не вводили.

Гидрометцентр сообщил о сильном снегопаде в Москве с 27 по 29 января. Температура днем составит до -6°C, а в области — до -9°C. В связи с ожидаемым ухудшением дорожной ситуации Департамент транспорта рекомендовал жителям столицы по возможности пользоваться метро и ограничить использование личных автомобилей.