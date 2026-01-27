Москвичам пообещали продолжение снегопада и морозы до –10

Жителей Москвы 27 января ждет снежный день, свидетельствуют данные сервиса «Яндекс Погода».

Дневная температура опустится до −7 °C, ощущаясь как −11 °C из-за легкого южного ветра со скоростью 1.8 м/с. Влажность воздуха составит около 89%, при этом атмосферное давление будет держаться на уровне 745 мм рт. ст. В течение дня прогнозируются снегопады.

До конца недели москвичам предстоит привыкнуть к стабильным январским холодам. Дневные температуры останутся в пределах от −7 до −9 °C, а ночи порадуют морозами до −9 °C. Вероятность снегопадов останется высокой, но интенсивность их будет умеренной. Атмосферное давление покажет незначительные колебания, оставаясь в пределах 745–746 мм рт. ст.