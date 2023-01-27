СК попросил арестовать обвиненного в коррупции главу управления ФТС

О задержании Васильева стало известно минувшей ночью. В связи с начатым против него делом прошли обыски в здании ФТС в Москве

Дмитрий Васильев (справа) (Фото: cittu.customs.gov.ru)

Следствие попросило Басманный суд арестовать начальника центрального информационно-технического таможенного управления ФТС Дмитрия Васильева, который проходит по делу о коррупции. Как сообщили РБК в суде, СК просит поместить его под стражу до 26 марта.

В пятницу, 27 января, в здании ФТС в Москве прошли обыски. Как сообщил РБК близкий к СК источник, следствие интересовали документы по заключенным ранее контрактам на ИТ-услуги, в частности на разработку и лицензирование новых программных продуктов.

По версии следствия, в госконтрактах принимали участие компании, имеющие отношение к родственникам действующих сотрудников ФТС, а также компании, зарегистрированные на бывших сотрудников ведомства.

Васильев был задержан сотрудниками ФСБ на рабочем месте. По данным источника РБК, накануне также задержали сотрудника коммерческой компании по подозрению в даче взятки.

Васильева год назад хотели уволить из-за допущенных нарушений, но за него вступился один из заместителей главы ФТС, назвавший произошедшее «технической ошибкой молодого руководителя», рассказывал источник.

На сайте ФТС говорится, что Васильев занимает пост главы центрального информационно-технического таможенного управления ведомства с мая 2021 года.

В конце прошлого года по делу о взятке арестовали начальника управления по противодействию коррупции Дмитрия Мурышева.