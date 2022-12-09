Начальника антикоррупционного управления ФТС арестовали по делу о взятке

В Москве арестовали начальника антикоррупционного управления ФТС по делу о взятке

Начальник управления по противодействию коррупции Федеральной таможенной службы Дмитрий Мурышов заключен под стражу до 8 февраля 2023 года. Сумма взятки не называется

Дмитрий Мурышов (Фото: Федеральная таможенная служба)

Басманный районный суд Москвы арестовал начальника управления по противодействию коррупции Федеральной таможенной службы России Дмитрия Мурышова по делу о получении взятки, сообщили РБК в пресс-службе суда.

«Басманным районным судом города Москвы 9 декабря 2022 года удовлетворено ходатайство старшего следователя по особо важным делам ГСУ СК РФ Аверьянова Д.Ю. об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении начальника управления по противодействию коррупции ФТС России <...> Мурышова Дмитрия Николаевича до 8 февраля 2023 года», — сказали там.

Ему инкриминируются ч. 6 ст. 290 УК (получение взятки в особо крупном размере), ч. 3 этой же статьи (получение должностным лицом взятки за незаконные действия (бездействие)), а также ч. 3 ст. 30 и ч. 6 ст. 290.

Защита просила избрать ему домашний арест в качестве меры пресечения, но ей было отказано.

На сайте ФТС говорится, что Мурышов — полковник таможенной службы. «Интерфакс» называет его генералом.

Дмитрий Мурышов родился 25 июля 1972 года в городе Заволжье. В 1995 году окончил Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского по специальности «История». С сентября 1996 года по октябрь 2018 года проходил службу в вооруженных силах. С ноября 2018 года по июнь 2019 года был советником руководителя ФТС. Управление по противодействию коррупции ФТС возглавил в июне 2019 года.

Мурышов имеет звание «Ветеран боевых действий», благодарность верховного главнокомандующего вооруженных сил, медаль «За отличие в военной службе».