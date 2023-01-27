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Общество ,  
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В Москве задержали главу информационного управления ФТС

В Москве по подозрению во взятке задержали главу информационного управления ФТС Васильева

В Москве задержали начальника Центрального информационно-технического таможенного управления Федеральной таможенной службы России Дмитрия Васильева, с ним проводятся следственные действия, сообщили в пресс-службе ФТС, передают «Ведомости».

В ведомстве не назвали причины задержания. По данным «Известий» и ТАСС, его подозревают в хищении с господрядов и получении взяток от подрядчиков. Издание уточняет, что Васильев был задержан на рабочем месте сотрудниками ФСБ.

Как пишет агентство, его доставили в Следственный комитет, который возбудил уголовное дело по материалам, собранным ФСБ. По предварительной информации, обвинение Васильеву предъявят 27 января.

Согласно информации с сайта управления, Васильев занимает пост начальника ЦИТТУ ФТС с 28 мая 2021 года. Он имеет звание майора таможенной службы. В 2018 году ему было присвоено высшее квалификационное звание — мастер.

Васильев награжден медалями «За усердие», «25 лет Федеральной таможенной службе» и нагрудным знаком «Отличник таможенной службы».

9 декабря прошлого года Басманный суд Москвы арестовал начальника управления по противодействию коррупции ФТС Дмитрия Мурышова. Ему предъявили обвинение в получении взятки в особо крупном размере за незаконные действия (бездействие). Ему может грозить до 15 лет лишения свободы.

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