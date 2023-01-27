Силовики пришли с обысками в главное здание Федеральной таможенной службы в Москве

После задержания начальника информационно-технического таможенного управления Федеральной таможенной службы в главном здании ведомства в Москве прошли следственные действия. Силовики изымают документы, связанные с делом

Фото: Александр Щербак / ТАСС

В здании Федеральной таможенной службы России в Москве прошли обыски, связанные с делом начальника центрального информационно-технического таможенного управления ведомства Дмитрия Васильева, ранее задержанного в Москве по подозрению в коррупции. Об этом сообщил источник РБК, близкий к Следственному комитету, и ТАСС со ссылкой на источник.

Факт следственных действий подтвердили в ведомстве. «Факт задержания [Васильева] подтверждаем. Идут следственные действия», — сказали в ведомстве ТАСС.

Главное здание ФТС расположенно на Новозаводской улице в районе станции метро «Фили», также у ведомства есть здание на Садово-Сухаревской улице в центре столицы.

По словам собеседника ТАСС, сотрудники правоохранительных органов изымают документацию, которая представляет интерес для следствия.

Источник, близкий к СКР, сообщил РБК, что обыски проводят следователи Главного следственного управления СКР в здании ФТС на Новозаводской улице. «Следственные мероприятия начались около 8 утра, они проходят в рамках уголовного дела, возбужденного в отношении задержанного начальника информационно-технического таможенного управления, майора Дмитрия Васильева», — отметил источник.

По его словам, следствие прежде всего интересуют документы по заключенным ранее контрактам на ИТ-услуги, в частности на разработку и лицензирование новых программных продуктов.

По версии следствия, в госконтрактах принимали участие компании, имеющие отношение к родственникам действующих сотрудников ФТС, а также компании, зарегистрированные на бывших сотрудников ведомства.

Также источник сообщил, что накануне был задержан сотрудник коммерческой компании, которого подозревают в даче взятки.

Он отметил, что год назад Васильева собирались уволить из-за нарушений, допущенных при реализации одного госконтракта. «Тогда за него вступился один из заместителей руководителя ФТС, который сообщил, что это было технической ошибкой молодого руководителя», — рассказал собеседник.

РБК обратился за комментарием в пресс-службу ФТС, а также направил запросы в Следственный комитет и ФСБ.

Начальника Центрального информационно-технического таможенного управления ФТС Дмитрия Васильева накануне задержали на рабочем месте сотрудники ФСБ.

Согласно информации с сайта управления, Васильев занимает пост начальника ЦИТТУ ФТС с 28 мая 2021 года. Он имеет звание майора таможенной службы. В 2018 году ему было присвоено высшее квалификационное звание — мастер.

9 декабря прошлого года Басманный суд Москвы арестовал начальника управления по противодействию коррупции ФТС Дмитрия Мурышова. Ему предъявили обвинение в получении взятки в особо крупном размере за незаконные действия (бездействие). Сумма взятки не называлась. Мурышову может грозить до 15 лет лишения свободы.