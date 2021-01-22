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Пандемия коронавируса ,  
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В Москве сняли часть ограничений по коронавирусу

С 22 января в Москве снимается часть ограничений, введенных для противодействия распространению коронавирусной инфекции. В столице возобновляется работа музеев, библиотек и других учреждений культуры, к обычному распорядку возвращаются колледжи, учреждения дополнительного образования, спортивные школы и детские досуговые учреждения, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем блоге.

Как сообщил Собянин, эпидемиологическая ситуация позволяет смягчить некоторые ограничения. Суточный прирост заболеваемости составляет от 2 до 4 тыс., а количество госпитализаций снизилось до 1200-1300 в день.

Несмотря на то, что колледжи и учреждения дополнительного образования вернутся к обычному режиму работы, федеральные вузы продолжат работать в дистанционном формате до 6 февраля.

Кроме того, мэрия приняла решение увеличить максимальное количество зрителей в театрах, кинотеатрах и концертных залах увеличивается с 25% до 50% общей вместимости зрительного зала.

Собянин выразил надежду на улучшение эпидемиологической ситуации в Москве
Общество
Фото:Александр Щербак / ТАСС

При этом в силе остаются ограничения, касающиеся работы баров и ресторанов, перевода 30% сотрудников на удаленку, а также домашний режим для москвичей старше 65 лет и/или имеющих хронические заболевания.

Ранее введенные в ноябре ограничения продлили до 21 января. Однако при этом 18 января московским школьникам разрешили вернуться на обучение в обычном режиме. Барам, ресторанам и ночным клубам разрешили работать до полуночи, но при этом последний заказ принимается до 23:00.

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20 января в Москве выявили минимальное количество новых заболевших коронавирусной инфекцией с 1 октября — 2452 случая. Накануне COVID-19 подтвердился у 3458 москвичей. Всего за время пандемии коронавирус выявили у 904,3 тыс. москвичей).

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Источник: федеральный и региональные оперштабы по борьбе с коронавирусом
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