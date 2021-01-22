В Москве сняли часть ограничений по коронавирусу

С 22 января в Москве снимается часть ограничений, введенных для противодействия распространению коронавирусной инфекции. В столице возобновляется работа музеев, библиотек и других учреждений культуры, к обычному распорядку возвращаются колледжи, учреждения дополнительного образования, спортивные школы и детские досуговые учреждения, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем блоге.

Как сообщил Собянин, эпидемиологическая ситуация позволяет смягчить некоторые ограничения. Суточный прирост заболеваемости составляет от 2 до 4 тыс., а количество госпитализаций снизилось до 1200-1300 в день.

Несмотря на то, что колледжи и учреждения дополнительного образования вернутся к обычному режиму работы, федеральные вузы продолжат работать в дистанционном формате до 6 февраля.

Кроме того, мэрия приняла решение увеличить максимальное количество зрителей в театрах, кинотеатрах и концертных залах увеличивается с 25% до 50% общей вместимости зрительного зала.