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Отец Меган Маркл раскритиковал решение дочери покинуть Великобританию

Томас Маркл заявил, что его дочь Меган вместе со своим мужем принцем Гарри «причинили боль» Елизавете II, отказавшись от королевских полномочий
Меган Маркл и Томас Маркл (на обложке) (Фото: Andrew Parsons / ZUMA / Global Look Press)

Отец герцогини Сассекской Меган Маркл Томас Маркл в интервью телеканалу ITV заявил, что его дочь и ее муж принц Гарри «причинили боль» королеве Елизавете II и королевской семье, неожиданно отказавшись от своих полномочий.

По его словам, он расстроен решением дочери. «Выход из королевской семьи приведет к гораздо большим проблемам», — сказал Маркл (цитата по Reuters).

Два года назад он публично попросил Меган Маркл связаться с ним, поскольку не виделся и не разговаривал с ней со времен свадьбы с принцем Гарри в мае 2018 года. Томас Маркл рассказал, что писал письма герцогине Сассекской «каждый день» с момента ее свадьбы, однако тишина со стороны дочери заставила его чувствовать себя «призраком». Весной прошлого года у королевской четы родился сын Арчи. Томас Маркл жаловался, что его не знакомят с внуком. «Я очень тебя люблю, ты моя дочь, и я очень хотел бы услышать то же самое от тебя. Какие бы у нас ни были разногласия, мы должны быть в состоянии их устранить», — обратился он к Меган.

Принц Гарри и его жена заявили о преследовании канадскими папарацци
Общество

Тогда же отец Меган Маркл признался, что у него и дочери появились разногласия в отношениях после ее вступления в королевскую семью. По его словам, он «извинялся сто раз» за то, что передавал папарацци личные фотографии Меган перед свадьбой с Гарри. Кроме того, в октябре 2019 года Меган Маркл подала в суд на британскую газету The Mail on Sunday за публикацию ее письма, адресованного отцу, в котором содержалась просьба прекратить публично критиковать ее. В своем иске герцогиня заявила о нарушении авторских прав, закона о регулировании данных и нарушении ее права на неприкосновенность частной жизни. Меган также утверждала, что ее письмо отцу было отредактировано. Это стало очередным витком скандала вокруг ее отношений с отцом, который не присутствовал на ее свадьбе с Гарри.

СМИ узнали о поездке принца Гарри к Меган Маркл и сыну в Канаду
Политика

В январе этого года Томас Маркл заявил о готовности свидетельствовать против своей дочери в суде при рассмотрении данного дела. Компания Associated Newspapers, которая владеет таблоидом Mail on Sunday, заявила, что Томас Маркл передал им письмо в феврале 2019 года. Аргумент издания основан на том факте, что Меган — высокопоставленный член королевской семьи, а ранее актриса, поэтому в ее деятельности существует «огромный и законный общественный интерес».

Принц Гарри, занимающий шестое место в очереди на престол, и его супруга, актриса Меган Маркл, 8 января объявили, что намерены отказаться от исполнения обязанностей в качестве старших членов королевской семьи и начать зарабатывать самостоятельно. Меган после этого заявления покинула Великобританию и уехала к своей семье в Канаду с восьмимесячным сыном Арчи. Позднее в Букингемском дворце сообщили, что с весны 2020 года Гарри и Меган перестанут выполнять королевские обязанности на постоянной основе. Кроме того, супруги обязаны будут вернуть 2,4 млн фунтов стерлингов (около $3,1 млн), потраченных из средств налогоплательщиков на ремонт их особняка, после чего они откажутся от поддержки государства.

Автор: Кристина Астафурова
Теги: Меган Маркл, Великобритания, Елизавета II
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