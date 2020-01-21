Принц Гарри и его жена заявили о преследовании канадскими папарацци

Британский принц Гарри и его жена Меган Маркл заявили о преследовании со стороны канадских папарацци, сообщает SkyNews.

По данным телеканала, это произошло после того, как в Сети появились фотографии Меган Маркл, гуляющей с сыном и двумя собаками по парку в Ванкувере. По словам адвокатов, эти фото были сделаны без согласия Меган Маркл, а фотограф прятался в кустах. Кроме того, пара утверждает, что репортеры постоянно толкутся возле их дома и пытаются делать снимки семьи.

В начале января принц Гарри и его жена заявили о решении отказаться от полномочий членов королевской семьи. Пара сообщила, что намерена стать финансово независимой, а также планирует проводить часть времени в Северной Америке, а часть — в Великобритании, продолжая выполнять свой долг перед королевой. Согласно заявлению Букингемского дворца, с весны 2020 года супруги перестанут именоваться Его и Ее Королевское Высочество, перестанут исполнять обязанности членов королевской семьи на постоянной основе и больше не будут получать государственное финансирование.

Меган Маркл улетела в Канаду, где находился ее сын Арчи, спустя несколько дней после отказа от полномочий. По данным СМИ, принц Гарри вылетел к семье 21 января.