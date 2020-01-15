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Общество ,  
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СМИ узнали о готовности отца Меган Маркл выступить против нее в суде

Отец супруги британского принца Гарри Меган Маркл сообщил, что готов свидетельствовать против своей дочери в суде при рассмотрении дела о публикации ее личного письма британским таблоидом Mail on Sunday, передает газета Daily Telegraph.

По информации издания, защита таблоида будет строиться на показаниях Томаса Маркла. Так, документы, подданные в Высокий суд Лондона, показывают, как портились отношения Меган Маркл с отцом в период, когда состоялась ее свадьба с принцем Гарри.

В октябре прошлого года Маркл подала в суд на Mail on Sunday за публикацию личного письма своему отцу, что стало очередным витком давно тянущегося скандала вокруг отношений актрисы с отцом, который не присутствовал на ее свадьбе в мае 2018 года. После этого на владельцев таблоидов The Sun и Daily Mirror подал принц Гарри, обвинивший журналистов в прослушивании его голосовой почты и взломе телефона. По его словам, Mail on Sunday урезал письмо его супруги так, как это было ему выгодно. Руководство таблоида информацию об изменении смысла письма путем редактирования отрицает.

Принц Гарри и Меган Маркл 8 января заявили в Instagram, что решили отказаться от своих полномочий и обрести финансовую независимость. По данным Би-би-си, они не уведомили о своем решении королеву, и Маркл сразу после публикации заявления в соцсети уехала в Канаду. Как сообщила The Times, в прошлом году она заключила контракт с компанией Disney: бывшая актриса будет озвучивать мультфильмы и направлять полученные средства на благотворительность. Когда об этом узнали другие члены королевской семьи, они раскритиковали решение Маркл, указывает газета.

После заявления принца Гарри и его супруги королева Елизавета II созвала семейный совет, на котором заявила, что полностью поддерживает их решение, и договорилась с парой о «переходном периоде», в течение которого принц и принцесса будут жить в Канаде и Великобритании.

Теги: Меган Маркл, судебное разбирательство
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