Общество⁠,
0

Путин выразил соболезнования близким Веры Алентовой

Вера Алентова
Вера Алентова (Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС)

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью народной артистки Веры Алентовой ее родным и близким. Телеграмма опубликована на сайте Кремля.

«Вера Алентова была замечательной актрисой, искренним, обаятельным, душевно щедрым человеком. Она всегда играла ярко, талантливо и в кино, и на сцене», — отметил глава государства.

Алентова умерла накануне в возрасте 83 лет.

«У большинства женщин такая же судьба»: жизнь и карьера Веры Алентовой
Фотогалерея 

Народной артистке стало плохо на прощании с актером Анатолием Лобоцким в Театре имени Маяковского, актрису госпитализировали в состоянии клинической смерти, утверждал РЕН ТВ. Церемония прощания пройдет 29 декабря в Театре имени Пушкина.

Ирина Плугина
Вера Алентова, Владимир Путин
Вера Алентова фото
Вера Алентова
актриса
21 февраля 1942 года
Владимир Путин фото
Владимир Путин
политик, президент России
7 октября 1952 года
