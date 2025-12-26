Путин выразил соболезнования близким Веры Алентовой

Вера Алентова (Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС)

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью народной артистки Веры Алентовой ее родным и близким. Телеграмма опубликована на сайте Кремля.

«Вера Алентова была замечательной актрисой, искренним, обаятельным, душевно щедрым человеком. Она всегда играла ярко, талантливо и в кино, и на сцене», — отметил глава государства.

Алентова умерла накануне в возрасте 83 лет.

Народной артистке стало плохо на прощании с актером Анатолием Лобоцким в Театре имени Маяковского, актрису госпитализировали в состоянии клинической смерти, утверждал РЕН ТВ. Церемония прощания пройдет 29 декабря в Театре имени Пушкина.