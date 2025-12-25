 Перейти к основному контенту
Стала известна дата прощания с Верой Алентовой

Прощание с Верой Алентовой состоится в Театре имени Пушкина 29 декабря
Фото: Валерия Калугина / ТАСС
Фото: Валерия Калугина / ТАСС

Гражданская панихида по народной артистке России Вере Алентовой пройдет в Театре имени Пушкина в Москве 29 декабря, сообщили в пресс-службе театра, в котором актриса служила около 60 лет.

«Гражданская панихида пройдет в Театре Пушкина 29 декабря», — говорится в сообщении.

Точное время церемонии объявят позже.

Алентова умерла в возрасте 83 лет. Она 25 декабря была на прощании с актером, народным артистом России Анатолием Лобоцким, во время церемонии ей стало плохо. Женщину госпитализировали в состоянии клинической смерти, сообщал РЕН ТВ.

Юлия Меньшова опубликовала пост, посвященный умершей Вере Алентовой
Общество
Вера Алентова и&nbsp;Владимир&nbsp;Меньшов

Вера Алентова — российская актриса театра и кино, выпускница школы-студии МХАТ, наиболее известна по роли Катерины Тихомировой в фильме «Москва слезам не верит», снятом ее мужем Владимиром Меньшовым и вышедшем на экраны в 1979 году. Картина была удостоена премии «Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке».

Алентова также снялась в кинокартинах «Дни летные» (ее дебют на экране), «Время желаний», «Завтра была война», «Ширли-Мырли».

Стала известна дата прощания с Верой Алентовой
Video

